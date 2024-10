Em Fortaleza, Vereador faz campanha sem usar papel e é eleito com mais de 30 mil votos

Em Fortaleza, capital do Ceará, o candidato a vereador Gabriel Aguiar (Psol) foi reeleito com mais de 30 mil votos após fazer uma campanha eleitoral sem uso de nenhum papel.

Ao invés de materiais tradicionais de campanha, como panfletos, adesivos e os famosos “santinhos”, para conquistar eleitores o candidato distribuiu folhas secas caídas de árvores com o nome e o número dele a ser digitado nas urnas.

Antes das eleições, Aguiar havia declarado ao jornal O Povo: “A gente quer mostrar para a população, e para os outros políticos, que é possível fazer uma campanha sem gerar muito lixo, muito resíduo”.

Segundo ele, as folhas são um material totalmente biodegradável. “Pode jogar no chão sem problema nenhum, é custo-zero e ainda é personalizado. A gente faz de um por um, com muito carinho, então a gente desenha, pinta e muita gente que vem fazer a campanha está também fazendo essas folhinhas com a gente”, declarou o vereador.

Conhecido como “Gabriel Biologia” por conta da sua formação como biólogo, o vereador é mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará. Em sua primeira campanha, em 2020, Gabriel divulgou sua candidatura com cartazes feitos a mão.

