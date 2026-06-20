Em evento, Flávio Bolsonaro adota slogan de Lula e defende Bolsa Família

Em discurso realizado neste sábado (20), em Guarulhos (SP), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), utilizou o slogan histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, "a esperança vai vencer o medo", para projetar sua campanha eleitoral. Durante o evento de lançamento da pré-candidatura de André do Prado ao Senado, o parlamentar afirmou que não pretendia disputar o cargo inicialmente, mas aceitou a indicação como uma missão dada por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador declarou que adotará uma postura rígida tanto na segurança pública quanto em áreas sociais.

"Vou ser radical na segurança pública sim. Vou ser radical para garantir ensino de qualidade para as nossas crianças. Vou ser radical para cumprir uma promessa que o Lula faz há mais de 20 anos e não cumpre: o pacto contra a fome", discursou o parlamentar, comprometendo-se também a zerar as filas de creches e a combater organizações criminosas.

Bolsa Família

Dias antes, na segunda-feira (15), em um fórum econômico na capital paulista, Flávio Bolsonaro já havia saído em defesa do Bolsa Família, classificando o programa de transferência de renda como uma medida intocável.

"Esse programa virou direito adquirido do povo brasileiro. Ninguém tem o direito de tocar ou de acabar com esse programa. Qualquer país do mundo tem um programa para pessoas de baixa renda que têm dificuldade alimentar", argumentou o senador.

O pré-candidato sugeriu alterações nas regras do benefício para assegurar a transição de trabalhadores para o mercado formal sem a perda imediata do auxílio financeiro.

"Quase 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham informalmente e não vão para a formalidade porque têm medo de perder o benefício", apontou o congressista, defendendo a extensão do prazo de recebimento para quem conseguir emprego com carteira assinada ou abrir o próprio negócio.

Ex-presidente da Caixa integra equipe de campanha

Para formatar as diretrizes econômicas e sociais de seu plano de governo, o parlamentar confirmou a incorporação de Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, ao seu comitê de campanha. "Ela está perto de nós aqui na campanha e vai me ajudar nessa parte econômica, mas, principalmente, na pauta de responsabilidade social", explicou Flávio Bolsonaro.

O senador destacou que a experiência da ex-secretária especial do Ministério da Economia será direcionada a promover a autonomia dos cidadãos.

"Com a experiência que ela teve na Caixa Econômica e com programas específicos para as mulheres empreendedoras, ela mostrou como é possível, com o uso de tecnologia, boa vontade e boas políticas públicas, estender a mão para aquelas pessoas que querem caminhar com as próprias pernas e empreender", concluiu.