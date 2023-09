Em Belém, ministro Gilmar Mendes defende diálogo entre os poderes em direção a uma economia verde

A Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias, realizada no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, contou com a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, na manhã desta sexta-feira (31). Em sua palestra, ele abordou a proteção ao meio ambiente sobre a perspectiva do conhecimento jurídico e a situação enfrentada pelo povo indígena Yanomami.

“A extração ilegal de ouro aumenta a exploração, contribui pro crescimento da violência e contribui pra diversos crimes relacionado a dignidade humana”, declarou, ressaltando que a mineração ilegal pode impactar o meio ambiente e requer orientação do poder público.

De acordo com Mendes, a primeira providência necessária foi tentar entender o quadro jurídico. “A atividade de mineral sofre com ausência de normas e procedimentos. Portanto, precisamos agir. A cooperação entre os setores e o estado deve ser o caminho para aprimorar as novas atividades”.

O ministro Gilmar Mendes avalia ainda que, nessa perspectiva, o cenário “demanda diálogo entre os poderes” e uma atuação coordenada. “Somente assim poderemos caminhar pra uma economia mais verde”.