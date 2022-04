Eleitores seguem buscando regularização do título; prazo acaba dia 4 de maio

Diversos eleitores seguem buscando atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, já que no próximo dia 4 de maio encerra-se o prazo para atualização do cadastro eleitoral e emissão do título de eleitor.

Na central de atendimento do órgão localizada na travessa Pirajá, em Belém, boa parte dos cidadãos atendidos na manhã desta segunda-feira (11) era de futuros eleitores, jovens com 16 ou 17 anos que mesmo não sendo obrigados, optaram por votar nas eleições gerais de 2022. Antony Gomes é estudante e foi aconselhado pela avó Luci a tirar o título. Segundo ela, é importante criar consciência democrática desde cedo.

"Trouxe ele porque o cidadão tem que participar das eleições para escolher os governantes e, mais do que isso, pensar em que escolher. Não é só votar em qualquer um", ela diz.

Pedro Ferreira também levou o filho para tirar o primeiro título. Ele vota desde sempre e se disse feliz em ver que o filho começará a participar ativamente das eleições.

"É muito importante para que possamos dar uma vida e uma cara melhor para o país, para a política que a gente vive hoje. Tentei fazer on-line mas não consegui e vim presencialmente quando soube do atendimento. Minha dica é que venham se regularizar porque é importante para o nosso país", afirma.

Eleitores podem se regularizar até dia 4 de maio (Thiago Gomes/O Liberal)

Thayssa Guedes era só elogios ao atendimento do órgão. Ela foi mudar o local de votação e contou que o processo durou apenas 20 minutos. "Querendo ou não a gente precisa porque se a gente quer começar uma mudança, temos que começar por nós mesmos. Principalmente o pessoal que agora está completando a maioridade. é muito importante vir para lá na frente a gente ter a nossa voz. Tem bastante gente se movimentando para que os adolescentes façam o uso desse direito", contou a universitária.

Apesar do movimento e da fila que se formou do lado de fora do local nesta segunda-feira (11), Wenida Oliveira avaliou a procura como muito abaixo do esperado. Ela trabalha há 15 anos plastificando títulos de eleitor logo na saída do prédio da Justiça Eleitoral. Quem chega por lá pede informações diretamente para ela. "A procura está bem baixa comparado com outros fechamentos de cadastro. Agora estamos fazendo uma média de 100 atendimentos, as três juntas, mas estávamos acostumadas a fazer de 200 a 300 cada uma. A diferença é muito grande", afirmou ela logo após listar os documentos necessários para um adolescente que pediu ajuda dela.

Para tirar o título de eleitor, é preciso ter em mãos documento oficial de identificação (com informações de nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade) e comprovante de residência recente (últimos 3 meses). Para as pessoas do sexo masculino que fizeram ou farão 19 anos neste ano de 2022, é necessário apresentar documento que comprove a quitação com o serviço militar. Além de não poder votar nas eleições de outubro, quem não estiver com o cadastro eleitoral regularizado pode ter o título cancelado e sofrer uma série de consequências, como a proibição da obtenção da carteira de identidade e passaporte, a impossibilidade de inscrição em concurso público, a não renovação de matrícula em instituições oficiais ou fiscalizadas pelo governo, entre outras situações.

A reportagem entrou em contato com o Tribunal para obter o número de atendimentos realizados no mês de abril, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.

Como e onde tirar o título de eleitor?

Todos os serviços estão disponíveis via internet no site www.tre-pa.jus.br/eleitor/atendimento-online.

Quem prefere o atendimento presencial pode se dirigir aos seguintes locais: