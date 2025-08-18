Capa Jornal Amazônia
Eleição na Assembleia Legislativa também foi parar no Supremo e virou foco de crise

STF analisa eleição da Assembleia Legislativa do Maranhão após empate decidido por critério de idade

Estadão Conteúdo
fonte

Estátua "A Justiça", localizada em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília (DF) (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Outro foco da disputa no Maranhão está na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Othelino Neto (Solidariedade) pretendia permanecer à frente da Casa durante o governo de Carlos Brandão (PSB), mas foi superado por Iracema Vale (PSB), apoiada pelo governador, em uma eleição que terminou empatada e foi decidida pelo critério de idade.

Embora Iracema exerça a presidência da Assembleia, a eleição foi judicializada no Supremo Tribunal Federal (STF). A relatoria ficou com a ministra Cármen Lúcia, que votou a favor da deputada no plenário virtual. O ministro Flávio Dino não se declarou impedido e acompanhou a relatora. Já o ministro Luiz Fux pediu que o processo fosse levado ao plenário físico, e os magistrados terão de votar novamente.

“Primeiro, tentou-se impedir o processo com uma intervenção sem base legal. Agora, o andamento segue sendo postergado por manobras de um partido que se opõe à escolha legítima da Assembleia Legislativa. Enquanto isso, a Corte de Contas permanece desfalcada”, disse Iracema.

Vínculos. Doutor em Direito, Caio Morau afirmou que a imparcialidade do juiz é um dos pilares do sistema jurídico e que, no caso de Dino, vínculos com envolvidos em processos podem configurar situação de suspeição. "Se essas relações do passado ecoam no presente, podendo comprometer a imparcialidade, o mais adequado é que o ministro declare suspeição por foro íntimo."

Na disputa pela indicação ao Tribunal de Contas, um antigo aliado de Dino entrou em campo para manter a pressão contra Brandão. O PCdoB, presidido no Estado pelo deputado federal Márcio Jerry, apresentou ao STF, em julho, um documento de apoio ao processo. Procurado, Jerry afirmou que a ação partiu do Solidariedade.

Cacique. A iniciativa do PCdoB atraiu o interesse de outro cacique do Maranhão. Sarney Filho (PV), hoje secretário do governo do Distrito Federal, manifestou-se em favor de Brandão. Em petição ao STF no dia 14, o filho do ex-presidente José Sarney declarou que o PCdoB não pode falar em nome da federação PT-PV-PCdoB.

“Todo o processo ocorreu de forma transparente. O TCE-MA encontra-se desfalcado, e essa deficiência compromete o regular exercício do controle externo da administração pública”, afirma o documento assinado por Sarney Filho. Dino ainda não decidiu sobre o ingresso do PCdoB na ação. Procurado, Sarney Filho não se manifestou.

