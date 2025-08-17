R70: 'Há um mercado de trabalho que já não é mais metalúrgico', diz Luís Roberto Barroso

Felca

Denúncias de abuso contra crianças crescem 114% após vídeo. Humorista expôs caso no YouTube e teve 42 milhões de visualizações.

Saúde

SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas. Expectativa é que comecem a ser entregues em novembro.

CLIMA

CIÊNCIA

O Instituto Evandro Chagas (IEC) e demais representantes da comunidade científica da Amazônia Legal se reúnem nos dias 19 e 20 em Manaus (AM). Na pauta, os seis eixos e 30 objetivos que direcionam os debates da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). As contribuições dos institutos de pesquisa, universidades estaduais e federais serão entregues ao presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago, na última sessão do evento. O IEC e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Amazonas conduzem as conversas sobre a promoção de sistemas de saúde resilientes em meio à emergência climática. As soluções também vão fazer parte do Plano de Ação de Saúde de Belém, organizado pelo Brasil por meio do Ministério da Saúde. Ancorado em princípios de justiça climática e equidade em saúde, o plano é uma proposta para ajudar os países a adaptarem seus sistemas de saúde aos efeitos das mudanças climáticas.

FÓRUM

O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Condel/Sudam) anunciou que apoia a criação de um fórum de debates para definir propostas a serem levadas à COP 30, em novembro, em Belém. A proposta é do superintendente Paulo Rocha. Os debates ocorrerão nos meses de setembro e outubro em cada um dos Estados da Amazônia Legal, área de atuação da Sudam, envolvendo instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais e governamentais em todas as esferas.

PL

ESTRATÉGIA

O deputado federal Éder Mauro deixará a presidência estadual do Partido Liberal, para se dedicar à articulação política das eleições de 2026. A meta de Éder agora é preparar candidaturas fortes, dentro da sigla, para o governo e o Senado.

Cotados

No cenário atual, o deputado estadual Rogério Barra é o nome mais cotado para a disputa ao governo, enquanto o próprio Éder Mauro tem preferência pela vaga ao Senado como parte da estratégia da ala conservadora em Brasília. A presidência do partido será ocupada pelo deputado federal Joaquim Passarinho. A missão de Passarinho é integrar novas lideranças para fortalecer as campanhas majoritárias do partido.

CRIANÇAS

RISCO

A taxa de violência sexual nos nove Estados que compõem a Amazônia Legal alcançou, em 2023, 141,3 casos por 100 mil crianças e adolescentes, índice 21,4% acima da média nacional. Enquanto o Brasil registrou aumento de 12,5% nas notificações entre 2021 e 2022, na região Norte o crescimento foi de 26,4%. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da ONU. De acordo com o órgão, as crianças e adolescentes da Amazônia Legal estão extremamente expostas a diferentes violências.

RANKING

O ranking da violência na região amazônica é liderado por Rondônia (234,2 casos por 100 mil crianças e adolescentes), Roraima (228,7) e Mato Grosso (188,0). Depois vêm Pará (174,8), Tocantins (174,2) e Acre (163,7). No total, a Amazônia Legal registrou 38 mil casos de violência sexual e 3 mil mortes de crianças, adolescentes e jovens até 19 anos entre 2021 e 2023.

SALÃO

TURISMO

Durante o 9º Salão do Turismo, que começa na quinta-feira (21) em São Paulo, o público poderá “viajar” pela Amazônia, conhecendo roteiros que valorizam a preservação ambiental e vivências imersivas que revelam a biodiversidade e a hospitalidade das comunidades locais. A programação inclui apresentações culturais, gastronomia típica e artesanato regional, com destaque para experiências ligadas ao ecoturismo e ao turismo de base comunitária. Do Pará terão destaque destinos já consolidados no cenário turístico nacional, como Alter do Chão, conhecida como “ilha do amor”; do Amazonas, o Parque Nacional do Jaú, um dos maiores do País; e do Tocantins, o Jalapão, famoso por seus fervedouros e paisagens únicas, para que o Norte encante os visitantes da feira. O Salão é uma iniciativa estratégica do Ministério do Turismo, que tem à frente o paraense Celso Sabino.

EM POUCAS LINHAS

► Os superintendentes do Banco da Amazônia Edmar Bernardino (Regional), André Vargas (Varejo) e Leonardo Cruz (Empresarial) estiveram na Sudam na semana passada para um encontro com o superintendente Paulo Rocha e o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Investimentos, Wilson Ferreira. Na pauta, os fundos constitucionais geridos pela Sudam e a conectividade em escolas localizadas em áreas ainda sem cobertura de internet na Amazônia.

► Os proprietários de veículos automotores com finais de placas 79 a 99 têm até a próxima segunda-feira, dia 18, para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com descontos de até 15%. Os benefícios valem para quem não tem multas de trânsito e são de 15% do valor do imposto para quem está há dois anos sem multa; 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de desconto nas demais situações.

► Durante encontro com bregueiros paraenses, a ministra Margareth Menezes reforçou o compromisso do governo Lula em fortalecer a cultura popular no Brasil e se comprometeu a abrir as portas para que o ritmo conquiste cada vez mais espaço nos palcos nacionais. “O brega é uma expressão legítima e vibrante da cultura brasileira, nascida no Pará, mas que fala com o coração de todo o Brasil. Nosso papel é garantir que ele seja valorizado, reconhecido e vivido por todos”, afirmou a ministra.

► Aos 14 anos, a atleta paraense de taekwondo Isadora dos Anjos conquistou a medalha de bronze no 1º Campeonato Inter-Clubes Sueños Olímpicos Patu 12, disputado em Santiago, no Chile. Competindo na categoria cadete feminina até 44 kg, Isadora coloca seu nome entre as promessas do taekwondo nacional.

► O reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Clay Chagas, será um dos integrantes da mesa de abertura do Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30, que será realizado nos dias 19 e 20 de agosto, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em Manaus (AM). O encontro contará com a participação da primeira-dama e enviada especial da COP 30, Rosângela Lula da Silva, a Janja.