Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA

Estadão Conteúdo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que poderá ser o primeiro candidato à Presidência da República do Brasil que fará "campanha virtual", diretamente dos Estados Unidos, onde mora desde março deste ano, caso concorra ao Planalto em 2026.

"Qualquer pessoa que esteja apta, com seus direitos políticos, consegue concorrer. Como você iria fazer a campanha, são outros quinhentos. Talvez, a primeira campanha virtual da história do País. Mas acredito que até lá teremos aprovado uma anistia para corrigir essa injustiça", disse o deputado em entrevista ao portal Metrópoles, na tarde desta sexta-feira, 29.

Eduardo também criticou outros nomes da direita estarem se movimentando para substituir o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que "não é a hora" de discutir o pleito do próximo ano. Essa discussão só deve ocorrer, na sua visão, em 2026, apesar de comentar sobre o tema.

Sobre o mesmo tema, Eduardo disse avaliar sair do partido de Valdemar Costa Neto, ao qual o pai e os três irmãos também são filiados, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), migrar para o PL para disputar o cargo de presidente da República. "De fato, é algo que a gente pensa", disse, afirmando que outros membros da família poderiam se somar a ele na debandada, e que se Tarcísio for eleito ficaria "difícil" ter uma participação em seu governo.

Nesta segunda-feira, 25, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), citou Tarcísio como possibilidade de ser o nome da sigla na disputa pela Presidência. No mesmo dia, Valdemar afirmou que, caso concorra ao Planalto, o governador deve ir para o PL. Dois dias depois, na quarta, mudou o discurso: "Nosso candidato a presidente da República é Jair Bolsonaro ou quem ele, e só ele, escolher", escreveu o dirigente partidário em rede social.

"Se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se Tarcísio vir para o PL, não terei espaço. Estou no meu terceiro mandato, sei como a banda toca", disse Eduardo. Em outras ocasiões, o deputado já havia falado sobre a possibilidade de concorrer no lugar de Bolsonaro, mas sempre atrelado ao pedido partir do próprio pai e que, nesse caso, "se sacrificaria" para atendê-lo.

Sobre a inelegibilidade do pai, que tem duas condenações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está impedido de concorrer a cargos públicos até 2030, Eduardo afirmou que ela "poderá ser revertida" caso uma anistia aos crimes praticados em 8 de Janeiro seja aprovada no Congresso.

"Se Bolsonaro puder sair candidato, ele será o candidato. Todo mundo fala isso. Até mesmo os governadores democráticos durante evento da XP, o próprio (Ronaldo) Caiado, o Ratinho, e o Tarcísio, todos reconhecem que Bolsonaro é o maior líder político do Brasil. Então, se houver anistia, ele pode, sim, tentar reverter a inelegibilidade dele e sair candidato", afirmou.

'Solução tecnológica já existe', diz Eduardo sobre mandato remoto

O deputado também afirmou que voltou a exercer seu mandato na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, 27, ele participou por videochamada de uma subcomissão na Casa, da qual não é membro e sem convite formal.

Durante entrevista, Eduardo afirmou ter esperança que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) o autorize a exercer atividades parlamentares dos Estados Unidos. Motta, entretanto, já rechaçou no início deste mês a ideia de um "mandato à distância". Eduardo não computa presença desde março deste ano em sessões deliberativas.

Na mesma entrevista, o deputado defendeu fazer pressão sobre Motta, para que o presidente autorize o trabalho remoto, e defendeu a continuidade do pagamento de salários a assessores e manutenção de seu gabinete na Câmara. "Eu acho que o ideal é a gente pressionar o Hugo Motta para que seja dada uma solução. A solução tecnológica já existe. Eu consigo perfeitamente exercer o meu mandato, consigo fazer participação nas comissões", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/EDUARDO BOLSONARO/CAMPANHA VIRTUAL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que pode concorrer à Presidência em 2026 em 'campanha virtual' dos EUA

29.08.25 17h28

AGU quer cobrar Bolsonaro e Eduardo por custos de escritório nos EUA contra sanções

29.08.25 17h13

Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro

29.08.25 16h57

pesquisa eleições

AtlasIntel: Pacheco e Nikolas lideram disputa pelo governo de MG; Lula e Zema têm rejeição

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

29.08.25 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda