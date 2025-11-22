Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Bolsonaro diz que fuga de condenados pelo 8 de Janeiro seria 'justa'

Deputado afirma que o ministro do STF Alexandre de Moraes faz "tortura psicológica" contra Bolsonaro

Estadão Conteúdo
fonte

Declaração foi dada após o pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ter sido preso por violar a tornozeleira eletrônica (Reprodução)

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou neste sábado, 22, ser "justo" que condenados pelo ato antidemocrático de 8 de janeiro tentem fugir de cumprir suas penas. Ele argumenta que as condenações teriam sido injustas.

"É justo todas as pessoas do 8 de janeiro, o deputado Alexandre Ramagem, se for realmente essa a intenção dele ao ir para os Estados Unidos, fugirem de uma pena injusta. Quando um bandido comete um crime e vai para a cadeia, isso é quase como se fosse um acidente de trabalho, ele sabe que estava incorrendo naquele risco ao cometer atividade delituosa. Outra coisa é a cabeça de alguém que não cometeu crime algum", declarou Eduardo, em entrevista à CNN Brasil.

Veja mais

image Eduardo Bolsonaro se manifesta sobre prisão do pai pela PF
O parlamentar está atualmente nos Estados Unidos e é proibido de se comunicar com o pai desde o dia 18 de julho

image Moraes diz que vigília pretendia reviver acampamentos do 8/1 e enquadra Flávio e Eduardo
Segundo Moraes, o vídeo gravado por Flávio Bolsonaro "incita o desrespeito ao texto constitucional"

A declaração veio depois de o pai do deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ter sido preso preventivamente após violar a tornozeleira eletrônica.

Eduardo afirmou desconhecer conversas sobre pedido de asilo político a Bolsonaro e negou ter contatado integrantes da Casa Branca sobre a prisão de seu pai. Também disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes faz "tortura psicológica" contra Bolsonaro e defendeu que haja uma pressão internacional pela soltura do ex-presidente.

O deputado afirmou ainda que uma eleição sem integrantes da família Bolsonaro em 2026 configuraria uma falta de democracia. "Se for um cenário sem Eduardo, Flávio, Jair, já não há mais democracia. Para mim, tanto faz quem será o presidente de direita, porque, por mais que possa visto de direita, não terá poder para agir livremente, em tudo que fizer terá que pedir a bênção do STF", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO PREVENTIVA/EDUARDO BOLSONARO/DEFESA/FUGA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa em Moçambique e cita 'obsessão' por Educação

24.11.25 14h08

entenda

O que acontece após o Supremo manter a prisão preventiva de Bolsonaro?

O último voto foi o ministra Cármen Lúcia

24.11.25 11h48

Líder do PL no Senado diz que Messias terá de conseguir votos com governo

24.11.25 11h03

Julgamento

STF forma maioria para manter prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Bolsonaro está detido desde o fim de semana e ocupa uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Brasília

24.11.25 10h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÍTICA

Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado

Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

17.11.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda