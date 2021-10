Edmilson Rodrigues recebeu dose maior de remédio após descoberta de coágulo na perna, diz médico

Equipe médica que cuida do prefeito Edmilson Rodrigues, em entrevista coletiva na trade desta segunda-feira, 25, explicou a situação do prefeito, que passou por procedimentos cirúrgicos após sentir dores no tórax e se constatar um sangramento ocasionado pelo anticoagulante que Edmilson estava tomando.

Assista à íntegra da entrevista coletiva dos médicos:

O médico pneumologista André Nunes revelou que a dose maior de antigoagulante foi ministrada porque foi detectado um coágulo na panturrilha de Edmilson.

VEJA MAIS

André Nunes, disse que esta segunda-feira, é o 26º dia “de uma doença que se manifestou de forma agressiva”. Ele disse que em um primeiro momento, Edmilson reagiu bem à doença, “mas na parte final detectamos que havia um coágulo na perna do prefeito. Quando há coágulos maiores, prescrevemos anticoagulante, que previve a trombose, mas aumenta o risco de sangramento”.