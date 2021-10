Prefeitura faz novo pedido de doação de sangue para Edmilson Rodrigues

A Prefeitura Municipal de Belém, por meio das redes sociais do prefeito Edmilson Rodrigues, fez um novo pedido de doação de sangue ao gestor, que está internado desde o último sábado para tratamento de complicações de saúde provocadas pela covid-19. Cidadãos com sangue tipo O ou A negativo que possam e queiram ajudar, devem se dirigir ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (Ihebe), que fica na travessa Mauriti, 3085, bairro do Marco.

No último domingo, o prefeito precisou passar por um transfusão sanguínea. Hoje, ele está sendo submetido a um procedimento endoscópico.