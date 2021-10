Prefeito Edmilson Rodrigues passa por novo procedimento cirúrgico na manhã desta segunda

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, vai passar por um procedimento laparoscópico na manhã desta segunda-feira (25) para cauterização e contenção de sangramento residual na caixa torácica. De acordo com as informações divulgadas pela equipe de Edmilson, em suas redes sociais, esse procedimento vai contribuir para que sua recuperação seja mais rápida.

A necessidade da cirurgia foi constatada a partir de exames de imagem e laboratoriais realizados na noite deste domingo (24). "O prefeito se encontra em boas condições, respirando espontaneamente e recebeu o preparo para o o procedimento durante a noite", diz a nota.

Com 64 anos de idade, Edmilson Rodrigues confirmou que havia testado positivo para covid-19 no dia 1º de outubro - ele está vacinado com as duas doses da vacina anticovid. No dia 6 do mesmo mês, precisou ser internado por orientação médica, devido a persistência dos sintomas. Em sua saída do hospital Beneficente Portuguesa após receber alta, no útimo dia 19, contou que chegou a ficar com mais de 70% do pulmão comprometido.

Apenas quatro dias depois de ter recebido alta, o gestor voltou a ser internado, com fortes dores nas costas, que prejudicava inclusive a sua locomoção. Após exames, constatou-se que ele estava com derrame pleural e Edmilson foi submetido a uma cirurgia de emergência no pulmão, que buscou drenar uma hemorragia na caixa torácica, causada por uma contratura muscular e facilitada pelo uso de medicamentos anticoagulantes. A assessoria do prefeito informou que o procedimento, realizado com sedação e anestesia local, transcorreu com absoluto sucesso. Neste domingo, ele precisou fazer uma transfusão de sangue.