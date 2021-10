Mais de 40 pessoas já doaram sangue a Edmilson Rodrigues; ato pode ajudar outros pacientes

Até as 11 horas desta segunda-feira (25), 33 pessoas já haviam atendido ao chamado da Prefeitura Municipal de Belém e doado sangue ao prefeito Edmilson Rodrigues, que se encontra internado no Hospital Porto Dias para tratamento de complicações causadas pela covid-19. Em apenas meia hora, esse número subiu para 43 doadores, o que demonstra a intensa movimentação de apoio ao gestor. A expectativa do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém (IHEBE), é que o movimento aumente após o almoço.

Médico diretor do Instituto, Murilo Azevedo explica que a doação é importante para auxiliar não apenas no tratamento do prefeito, mas de outros pacientes que possam precisar de sangue ou estejam internados neste momento. “Como ele tem um tipo de sangue mais raro, fator RH negativo, então, os doadores que tenham o tipo A negativo ou O negativo podem ajudar bastante, não só o prefeito Edmilson, mas uma série de outros pacientes que também tenham um tipo de sangue mais raro”, declarou Murilo. “É importante nós incentivarmos essa rede de solidariedade, não só nesse momento, mas constantemente”, completou.

O IHEBE fica na travessa Mauriti (Eduardo Laviano / O Liberal)

Sandra Couto foi uma das pessoas que procurou o IHEBE para ajudar o prefeito. “Eu soube através das redes sociais, colocaram nos grupos, nas mídias, que o nosso prefeito estava enfermo e precisava da doação de sangue. Doar sangue é um gesto de amor ao próximo. Como tenho o mesmo tipo sanguíneo do prefeito, eu resolvi vir”, declarou, elogiando o atendimento do local. “Que todos possam fazer esse gesto de amor pelo próximo”.

O IHEBE fica na travessa Mauriti, nº 3.085, bairro do Marco, em Belém.

Veja quais são condições gerais de doação de sangue:

- Ter idade entre 16 a 69 anos. *Idades entre 16 a 69 anos poderão doar se já tiverem feito pelo menos uma vez antes dos 60.

- Se for menor de 18 anos, ter consentimento formal dos responsáveis

- Ter peso superior a 50 kg

- Estar em bom estado de saúde

- Não ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação.

- Não fumar até 2 horas antes e 2 horas após a doação.

- Alimentar-se bem antes da doação evitando alimentos gordurosos, de preferência com o intervalo recomendado de 2 horas após o almoço.

- Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação.

O doador passará por uma entrevista individual sobre seu histórico médico, seus hábitos e suas condições de saúde. Através da triagem clínica são verificadas também a pressão arterial, a frequência cardíaca e a temperatura. Além disso, teste de triagem para anemia. O processo tem o objetivo de certificar que a doação não será prejudicial ao doador e nem ao receptor.

FONTE: IHEBE