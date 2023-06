Éder Mauro é escolhido para presidir o PL no Pará; vídeo

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL/PA) foi escolhido como o novo presidente do Partido Liberal no Pará, nesta quarta-feira (14), em reunião da bancada federal paraense, com o presidente nacional da sigla, Valdemar Neto, e o presidente de honra, Jair Bolsonaro.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, em que aparece ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o texto da narração afirma que “desistir não é uma opção”, e que a “corrupção está implantada no sistema”.

O deputado federal já atuava como presidente interino após a saída do senador Zequinha Marinho, que deixou o partido do ex-presidente para integrar o Podemos.

Éder Mauro deve assumir em breve a titularidade e terá a missão de preparar os diretórios municipais para as eleições de 2024 e 2026.