Senador Zequinha Marinho se filia ao Podemos

Nesta quarta-feira (31), o Podemos anunciou a filiação do senador Zequinha Marinho, do Pará. Ele, que já presidiu o Partido Social Cristão (PSC ), legenda que foi incorporada ao Podemos, estava filiado ao Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zequinha é natural do estado do Tocantins, foi vice-govermador do Pará no governo de Simão Jatene (PSDB), além de deputado estadual e federal pelo Pará. Foi eleito ao Senado em 2018 pelo PSC com o apoio de Jader e Helder Barbalho (MDB).

Com o ingresso de Zequinha, o Podemos chega a 22 parlamentares no Congresso Nacional, sendo 17 deputados e cinco senadores. O ato de filiação contou com a presença da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP).

No novo partido, Zequinha afirmou que vai trabalhar pela criação da Frente da Direita Paraense, que vai reunir pautas cristãs, de direita e conservadoras. "No Podemos, vamos lutar pelo Brasil e pelo Pará. Vamos comandar o diretório estadual do partido, alinhados às pautas da direita", disse o senador.

Zequinha Marinho é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin).