Senador Zequinha Marinho renuncia ao cargo de presidente do PL Pará

O senador e ex-candidato ao governo do Pará, Zequinha Marinho, renunciou ao cargo de presidente estadual do Partido Liberal (PL). Candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, na última eleição para governador, Zequinha reforçou sua oposição ao atual chefe do executivo estadual, Helder Barbalho (MDB), e ao presidente Lula (PT), em comunicado divulgado nesta sexta-feira (16) onde anuncia a renúncia.

De acordo com o político, a renúncia à presidência do PL Pará é uma “demonstração de lealdade aos eleitores da direita parense” e já mira nas eleições municipais de 2024: "que estejamos mais competitivos e fortes".

“Ao (...) assumir a presidência estadual do PL, entendi que meu papel era conduzir um projeto que, em algum momento, pudesse ser ajustado para a boa gestão do Diretório Estadual do Partido Liberal no Pará. Este é o momento. Estou convicto que o PL Pará possui, hoje, as condições necessárias à abertura de um processo interno de discussão democrática sobre os rumos do partido no estado”, avaliou Zequinha Marinho.

“Considero cumprida minha missão e ofereço minha renúncia ao cargo de presidente estadual do Partido Liberal no Pará”, continuou o senador, que é um dos principais nomes da oposição ao governo do estado e ao presidente Lula no Pará.

Veja o comunicado na íntegra

"Em um Brasil que vive grandes decisões políticas, temos confirmada a previsão feita, que o governo instalado no Palácio do Planalto é a certeza do desastre, tão quanto nas oportunidades anteriores em que comandou o país.

No estado do Pará a situação não é diferente. O povo sofre diante de um governo marcado por incompetência, somando a escândalos de corrupção e ao estilo autoritário.

No processo eleitoral de 2022, convocado pelas forças do campo da Direita, emprestei meu nome e me dediquei a representar em meu estado a resistência da coalizão formada por conservadores, liberais e cristãos, concorrendo ao cargo de Governador do Pará, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Ao aceitar a missão e assumir a presidência estadual do PL, entendi que meu papel era conduzir um projeto que, em algum momento, pudesse ser ajustado para a boa gestão do Diretório Estadual do Partido Liberal no Pará. Este é o momento.

Estou convicto que o PL Pará possui, hoje, as condições necessárias à abertura de um processo interno de discussão democrática sobre os rumos do partido no estado.

Considero cumprida minha missão e ofereço minha renúncia ao cargo de presidente estadual do Partido Liberal no Pará.

Que esse meu gesto seja reconhecido como uma demonstração de lealdade aos eleitores da Direita paraense e que estejamos mais competitivos e fortes em 2024.

Agradecendo a todos os filiados pela contribuição e respeito, sigo em frente."

Trajetória

Zequinha Marinho foi o segundo candidato mais votado ao governo do estado em 2022. Ele obteve 27,13% dos votos. Candidato à reeleição, Helder Barbalho venceu o pleito no primeiro turno com 70,41%.

Eleito senador pelo em 2018, Zequinha foi vice-governador do Pará na chapa com Simão Jatene (PSDB), entre 2015 e 2018. É membro da bancada evangélica no Congresso e já passou por diversos partidos, como PSC, PMDB, PTB e PDT.