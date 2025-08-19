Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

O deputado federal Delegado Éder Mauro anunciou que deixará a presidência estadual do Partido Liberal (PL) no Pará para se dedicar à articulação política das eleições de 2026. Em entrevista exclusiva para O Liberal, ele afirmou: “A meta agora é preparar candidaturas fortes, dentro da sigla, para o governo e o Senado”. Com a saída de Mauro, a liderança estadual do PL deve passar para o deputado federal Joaquim Passarinho. Procurado pela reportagem, Passarinho preferiu não se manifestar. A expectativa é que ele fortaleça novas lideranças e contribua para uma condução mais plural do partido no estado. Por enquanto, não há data prevista para a nomeação.

A equipe de Éder Mauro afirma que a intenção da mudança é organizar o partido para o próximo ciclo eleitoral. “Na gestão de Éder Mauro, o Partido Liberal no Pará teve o maior crescimento de sua história no Pará ao ampliar em quase 400% as comissões municipais, consolidando-se como protagonista do campo da direita no estado. Além disso, Éder foi ao segundo turno das eleições municipais em Belém e teve mais de 300 mil votos, praticamente, triplicando votações anteriores”, destacou.

No plano político de 2026, Mauro aponta o deputado estadual Rogério Barra como candidato preferido ao governo estadual e planeja disputar o Senado. “No cenário atual, o deputado estadual Rogério Barra é o nome mais cotado para a disputa ao governo, enquanto o próprio Éder Mauro tem preferência pela vaga ao Senado como parte da estratégia da ala conservadora em Brasília. A presidência do partido será ocupada pelo deputado federal Joaquim Passarinho, político experiente, de diálogo e alinhado aos valores da sigla. A missão de Passarinho é integrar novas lideranças para fortalecer as campanhas majoritárias do partido”, explicou.

Nos últimos anos, o PL no Pará se consolidou sob a liderança de Éder Mauro, que ampliou significativamente a atuação da sigla nos municípios e conquistou destaque eleitoral em Belém e em outros municípios estratégicos. A transição para Passarinho é vista como oportunidade de renovação, permitindo que lideranças emergentes, como o deputado federal Delegado Caveira e o deputado estadual Coronel Niel, ganhem mais espaço nas decisões internas. “Diante do crescimento do partido, há o entendimento que a sigla vai ter um papel relevante nas eleições de 2026”, concluiu Mauro, reforçando que a legenda seguirá atuando de forma estratégica e integrada em todo o estado.