É natural que o Brasil tenha vários candidatos, diz Alckmin sobre candidatura de Caiado

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), disse ser natural que um país como o Brasil tenha vários candidatos a cargos majoritários. Ele ponderou apenas que no futuro será necessário reduzir o número de partidos políticos. "Porque há um pluri, um multipartidarismo exagerado", afirmou em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 2, após ser indagado sobre a candidatura de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência da Republica.

Questionado sobre pesquisas eleitorais apontarem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que cresceu em algumas pesquisas nas últimas semanas, Alckmin respondeu: "Pesquisa é momento. Na maioria das pesquisas, o Lula está na frente". Mesmo assim, ele disse que o que vai valer mesmo é depois que começar a campanha eleitoral. "A campanha é o momento alto da vida pública. Porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar governos".

Em seguida, ele disse que a comparação deve ser feita em todos os setores, incluindo o meio ambiente e a defesa da democracia. "Nós salvamos a democracia. Isso é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato. Se não acredita no povo, para que disputar?", questionou.

"Estamos preparados para no momento adequado fazer a comparação", completou.