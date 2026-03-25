Dr. Daniel Santos se filia ao Podemos e vai disputar o governo do Pará pela legenda

Nesta quarta-feira (25), o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, pré-candidato ao governo do Pará, oficializou a filiação dele ao Podemos, em ato oficial na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). A cerimônia de filiação foi acompanhada pela presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu (SP) e pelo senador Zequinha Marinho, presidente da legenda no Pará.

O convite a Daniel Santos partiu do Zequinha Marinho. A liderança do Podemos entende essa articulação como "estratégica" por posicionar o Dr. Daniel "como um forte pré-candidato ao governo do estado, com chances reais de vitória, impulsionadas pelo apoio e pela estrutura partidária do Podemos", informou o partido.

Prefeito de Ananindeua Daniel Santos aceitou o convite do senador Zequinha Marinho para sair candidato ao governo do Pará pelo Podemos (Foto: Divulgação / Podemos)

"Sua chegada ao partido, sob a liderança de Zequinha, garante segurança e liberdade, sem surpresas repentinas, consolidando uma trajetória política promissora. A entrada de Dr. Daniel no Podemos sinaliza a formação de uma frente política determinada a ampliar o diálogo com a sociedade e apresentar uma proposta de desenvolvimento inovadora para o Pará", divulgou o Podemos, nesta quarta-feira, logo após a filiação do prefeito de Ananindeua.