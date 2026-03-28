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Política

Datafolha: Lula supera Flávio Bolsonaro entre eleitores de centro

Levantamento eleitoral de 2026 aponta que Lula supera Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas há empate técnico no segundo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) entre eleitores que se autoidentificam como de centro. Este cenário foi testado pelo Datafolha em pesquisa realizada em março de 2026. Em um dos cenários sem Ratinho Junior, Lula registra 31% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 17%.

A pesquisa também mostra que, na espontânea entre eleitores de centro, 15% citam Lula. Flávio Bolsonaro é mencionado por 2%, mesmo percentual de Jair Bolsonaro (PL). Outros nomes, como Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD), aparecem com 9% e 6% respectivamente.

No segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, especificamente para este grupo de eleitores de centro, Lula marca 41% e Flávio Bolsonaro, 32%. Este resultado configura um empate técnico entre os dois. A pesquisa aponta 24% de votos em branco e 3% de indecisos neste confronto.

Panorama no Eleitorado Geral e Rejeição

No eleitorado total, o presidente Lula também lidera sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno, com uma vantagem de cinco ou seis pontos percentuais. Em um eventual segundo turno, ambos ficam tecnicamente empatados, com Lula registrando 46% e Flávio Bolsonaro, 43%.

Entre os eleitores que não se identificam nem como bolsonaristas nem como petistas, Lula e Flávio Bolsonaro também mostram empate técnico no primeiro e no segundo turno. Neste grupo, Lula atinge 40% e Flávio Bolsonaro, 35%, com uma alta proporção de votos em branco, 23%.

A rejeição aos candidatos também se mostra próxima em diferentes grupos. Entre os eleitores de centro, 45% declaram que não votariam em Lula e 51% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro. Para os eleitores não alinhados, a rejeição é de 48% para Lula e 50% para Flávio Bolsonaro.

Detalhes da Pesquisa Datafolha

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre os dias 3 e 5 de março de 2026. Foram entrevistadas 2.004 pessoas em 137 municípios. A margem de erro do levantamento é de cinco pontos percentuais. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03715/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA
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