Diretor do MEC é demitido após operação da PF contra fraude na compra de kits de robótica

Nesta segunda-feira (5), foi publicado no Diário Oficial da União a exoneração do diretor de Apoio à Gestão Educacional da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Alexsander Moreira. De acordo com a apuração da GloboNews, a decisão de demitir Moreira foi tomada na última quinta-feira (1º), após a operação Hefesto da Polícia Federal, contra um grupo suspeito de fraude em licitação e lavagem de dinheiro em Alagoas por meio da compra de equipamentos de robótica.

Para a chefia do MEC, o agora ex-diretor pode ter se omitido e não atuado para impedir os supostos desvios. Os crimes investigados pela PF ocorreram entre 2019 e 2022 e na compra de kits de robótica para 46 municípios no estado de Alagoas com verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Cerca de R$ 8,1 milhões teriam sido desviados pelo esquema.

As investigações apontam que a licitação para compra dos kits incluía, de forma ilegal, restrições para direcionar os contratos a uma única empresa, a Megalic. Além disso, os equipamentos foram comprados por valores muito acima dos praticados no mercado. Entre os investigados estão aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.