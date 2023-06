PF fecha empresas clandestinas e autua boates por segurança irregular, em Belém

DROGA EM AVIÃO

Suspeito de colocar drogas em avião de igreja evangélica no Pará diz 'desconhecer a carga'

Patrick Santos, 23 anos, foi preso no último sábado pela Polícia Federal. No avião, que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará, foram apreendidos 290 kg de skunk