Bruno e Dom: caso completa um ano e PF indicia mais dois suspeitos pelas mortes

Nesta segunda-feira (5), no dia que completa um ano dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, a Polícia Federal indiciou mais dois suspeitos pelos assassinatos da dupla, no Vale do Javari, no Amazonas. Os suspeitos mudaram a versão e disseram ter cometido os crimes para se defender de Bruno, que segundo eles, os ameaçava e perseguia.

Segundo informações da TV Globo, os novos indicados são Ruvem Villar, conhecido como "Colômbia", investigado como mandante do crime, e o pescador Jânio Freitas de Souza. Colômbia é suspeito de comandar uma organização criminosa de pesca ilegal na região onde ocorreu o assassinato. Em julho de 2022, ele foi preso por falsidade ideológica.

Ainda de acordo com a investigação, Jânio seria um dos integrantes da organização, assim como Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, um dos réus do caso e que também está preso.

Na época, Pelado e Jefferson da Silva Lima confessaram os assassinatos. Um terceiro réu, Oseney de Oliveira, conhecido como “dos Santos” também foi preso.

Bruno e Dom foram acusados por pescadores de invasão à terra indígena. Eles foram mortos a tiros, esquartejados e queimados.