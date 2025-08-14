Desconfiança no governo federal atinge 52%, mas confiança sobe 5 pontos, revela pesquisa
Levantamento Atlas/Bloomberg divulgado nesta quinta-feira, 14, diz que 52% não confiam no governo federal, enquanto 47% confiam. Em um ranking de 12 instituições avaliadas, o governo federal fica em terceiro na desconfiança, atrás do Congresso (81%) e do Exército e Forças Armadas (58%), e em quinto na confiança. Segundo a pesquisa, a confiança no governo federal, no entanto, subiu 5 pontos, de 42% para 47%; a desconfiança teve alta de 2 pontos (era 50%).
Já 58% dizem que não confiam em Exército e Forças Armadas, e 30% confiam, enquanto 12% não sabem.
A Polícia Civil é a instituição com maior confiança entre os que responderam à pesquisa: 60%. Já 26% não confiam na corporação e 14% não sabem.
A Polícia Militar, com 56%, e a Igreja Católica, com 53%, estão em segundo e terceiro lugares em confiança, diz a pesquisa.
Já 46% dizem que confiam no BC, e 39%, que não confiam.
Enquanto isso, 34% afirmam não confiar na PM, e 33% na Igreja.
Leia abaixo as porcentagens de quem confia e quem não confia nas 12 instituições mencionadas no levantamento:
"CONFIO"
Polícia Civil - 60% Polícia Militar - 56% Igreja Católica - 53% Polícia Federal - 49% Supremo Tribunal Federal - 49% Governo federal - 47% Banco Central - 46% Prefeitura - 46% Governo estadual - 43% Igrejas evangélicas - 32% Exército e Forças Armadas - 30% Congresso Nacional - 12%
"NÃO CONFIO"
Congresso Nacional - 81% Exército e Forças Armadas - 58% Governo federal - 52% Supremo Tribunal Federal - 51% Governo estadual - 49% Igrejas evangélicas - 46% Banco Central - 39% Prefeitura - 39% Polícia Federal - 39% Polícia Militar - 34% Igreja Católica - 33% Polícia Civil - 26%
A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.
