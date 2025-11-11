Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Derrite muda relatório do PL antifacção, mas continua desagradando o governo e a PF

O novo relatório prevê que a Polícia Federal poderá participar das investigações em caráter 'integrativo, cooperativo' com a polícia estadual

Estadão Conteúdo
fonte

Guilherme Derrite (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), relator do Projeto de Lei Antifacção do governo Lula (PT), fez mudanças pontuais em seu relatório na noite de segunda-feira (10).

Apesar das alterações, o texto continua desagradando o governo e gerando preocupação na Polícia Federal (PF) devido a restrições no papel da corporação.

VEJA MAIS

image Líder do PT diz que texto de Derrite para PL Antifacção tem objetivo de impedir a atuação da PF
A proposta foi enviada pelo governo à Câmara na esteira da megaoperação que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro

image PF diz que proposta de Derrite é 'verdadeiro retrocesso' no combate a facções criminosas

O novo relatório prevê que a Polícia Federal poderá participar das investigações em caráter 'integrativo, cooperativo' com a polícia estadual, sempre que a matéria for de sua competência constitucional ou legal.

A atuação da PF pode ocorrer por solicitação do delegado de polícia estadual ou do Ministério Público estadual. Também é possível por iniciativa própria da corporação, mediante comunicação às autoridades estaduais.

Principais Pontos do Projeto Antifacção

O novo relatório mantém os eixos centrais da proposta:

  • Aprimoramento das tipificações penais, equiparando o domínio territorial e ataques a serviços públicos ao terrorismo.
  • Agravamento das penas, com previsão de 20 a 40 anos para delitos graves.
  • Fortalecimento da execução penal.
  • Isolamento de líderes em presídios federais.

Para o deputado Guilherme Derrite, seu parecer representa uma resposta efetiva e resolutiva para os problemas enfrentados pela população.

Ele afirma que o projeto combate as ações de membros e lideranças das organizações criminosas.

Restrições e Preocupação da Polícia Federal

A Polícia Federal divulgou uma nota após o novo parecer de Derrite, expressando preocupação com o papel da instituição no combate ao crime organizado.

A corporação entende que o texto condiciona sua atuação à autorização prévia estadual. A PF afirma que há 'risco real de enfraquecimento no combate ao crime organizado'.

A alteração do papel da PF no novo parecer de Derrite o colocou novamente no alvo das críticas dos governistas.

"As alterações não mudam coisa alguma: ele continua atacando a Polícia Federal, tentando transformar um instrumento de Estado em refém de interesses políticos", afirmou o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ).

Farias acrescentou que "é um texto feito para domesticar a PF e isso é inegociável".

O parlamentar questionou a necessidade de a PF avisar antes de agir por iniciativa própria, como se pedisse autorização, e perguntou: "Estão com medo de uma operação surpresa?".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PL ANTIFACÇÃO/DERRITE/RELATÓRIO/MUDANÇAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

NA COP

Ministro Guilherme Boulos almoça em Icoaraci e ensina como se toma açaí no Pará; vídeo

Durante agenda da COP30 em Belém, ministro da Secretaria-Geral da Presidência elogia o açaí paraense e diz que é “melhor que o açaí de sorvete”

11.11.25 21h41

Derrite altera relatório, retira mudanças na lei antiterrorismo e pontos polêmicos sobre PF

11.11.25 20h47

Lindbergh: Sobre PF, não aceitamos negociar um milímetro de texto para retirar competências

11.11.25 20h33

TCU identifica 'deficiências' em nove ações do governo federal

11.11.25 16h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

BRASIL

Corpo de Paulo Frateschi, ex-deputado do PT morto pelo filho a facadas, é velado na Alesp

Amigo pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Frateschi tinha 75 anos

07.11.25 9h23

política

Lula diz que Trump deve comer maniçoba para 'nunca mais ter mau humor'

Presidente brincou sobre prato típico do Pará ao comentar convite a presidente dos EUA para a COP 30

04.11.25 21h27

treta

Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver 'no exílio'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade"

10.11.25 18h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda