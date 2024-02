Deputados paraenses convocam apoiadores de Bolsonaro para ato com o ex-presidente em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em suas redes sociais convocando seus apoiadores para um "ato pacífico em defesa do Estado democrático de direito”. A mensagem foi compartilhada por diversos políticos aliados de Bolsonaro, inclusive os deputados paraenses Éder Mauro, Toni Cunha, Delegado Caveira e Rogério Barra. O ato anunciado pelo ex-presidente está programado para domingo, dia 25 de fevereiro, às 15h, na avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo Bolsonaro, o objetivo é se defender das acusações que têm sofrido nos últimos dias. O ex-presidente e alguns aliados - incluindo ex-assessores, militares e ex-ministros - foram alvos da operação Tempus Veritatis, deflagrada na quinta-feira (8), pela Polícia Federal (PF), e que apura suposta tentativa de golpe de estado após as eleições presidenciais de 2022. Na ocasião, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, quatro mandados de prisão preventiva e 48 medidas alternativas contra o ex-presidente e seus apoiadores.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Bolsonaro pediu para que apoiadores compareçam ao ato na Paulista com roupas nas cores verde e amarelo e não levarem faixas e cartazes “contra quem quer que seja”.

"Peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento eu quero me defender contra todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos ao Brasil e ao mundo a nossa união, as nossas preocupações e o que nós queremos: Deus, pátria, família e liberdade", declarou Bolsonaro.