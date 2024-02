R70: 'Pretendo ser candidato', afirma Jair Bolsonaro sobre as eleições de 2026

Realidade brasileira

Em média, a cada ano, as notificações de casos de trabalho infantil aumentam 38% durante os meses de carnaval.



Celular Seguro

O programa já recebeu 20.055 mil alertas de bloqueios de usuários que instalaram o aplicativo em seus telefones móveis.

Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Pretendo ser candidato.”

Jair Bolsonaro, sobre as eleições de 2026. O ex-presidente da República reclama de perseguição política e diz rechaçar o termo “bolsonarismo”.

UFPA

CHAPAS



Com as eleições se aproximando na Universidade Federal do Pará (UFPA), uma quinta chapa, e a única formada por mulheres, se apresentou para concorrer à consulta prévia realizada junto à comunidade acadêmica para compor a lista tríplice do processo de escolha para os cargos de reitor (a) e vice-reitor (a) da instituição, para o quadriênio 2024-2028. A chapa é formada pelas professoras Denise Cardoso, que este ano completa 30 anos de concursada na UFPA, e Emina Santos, que além da UFPA, também é do quadro do Núcleo Pedagógico Integrado (NPI), que é a escola de aplicação dos cursos de licenciaturas da instituição. Em toda a sua história, a UFPA, que é a maior universidade do Norte do Brasil, ainda não teve uma candidata mulher. Os demais candidatos ao pleito deste ano são os professores Gilmar Pereira, Fernando Lobo, Armando Lírio e Hito Moraes.



CONSULTA



A consulta à comunidade acadêmica está agendada para 17 de abril deste ano, e no dia 30 será feita a escolha dos nomes da lista tríplice pelo Conselho Universitário (Consun), da UFPA, que define oficialmente os três nomes dos candidatos ao cargo de reitor ou reitora. Mesmo que o resultado da consulta não esteja vinculado legalmente ao processo de organização da lista tríplice, a indicação dos nomes pelo Consun, historicamente, tem respeitado a escolha da comunidade acadêmica, que vai votar por meio do SIG-Eleição, uma plataforma de votação on-line vinculada ao Sistema Integrado de Gestão da UFPA.

EDUCAÇÃO

EDUBOX



O Centro Educacional de Inovação Tecnológica e Computacional (Cetec) da Secretaria Municipal de Educação (Semec) lançou o projeto EduBox nas unidades educacionais de Tecnologias (Unitecs) das escolas do Campo Maria Clemildes e Abel Martins e Silva, localizadas no distrito de Mosqueiro.



MARCO



Considerado um marco para a educação tecnológica na rede municipal de educação de Belém, o EduBox é uma iniciativa colaborativa entre a Semec/Cetec, a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Receita Federal, por meio do programa Receita Cidadã, que visa transformar TV boxes apreendidas em ferramentas educacionais.



SUSTENTABILIDADE



Ao reutilizar esses dispositivos, o projeto não apenas promove a sustentabilidade ambiental, reduzindo o descarte inadequado de eletrônicos, mas também oferece aos estudantes acesso a recursos tecnológicos avançados, incentivando o pensamento crítico, a criatividade e o aprendizado interativo.

TRANSPARÊNCIA

AMBIENTAL



O Estado do Pará terá, em breve, o primeiro Comitê de Transparência Ambiental da Amazônia. Educadores ambientais e jornalistas envolvidos na organização da implantação trabalham para que a nova entidade tenha como foco o controle social, com a finalidade de monitorar e fiscalizar a concessão de licenciamentos ambientais de empreendimentos potencialmente poluidores, além de fiscalizar a correta aplicação dos recursos dos fundos de meio ambiente e incentivar a participação da sociedade civil para o exercício do controle social, através da legítima participação nos conselhos de meio ambiente. O grupo diz que essa atuação mais forte da sociedade na fiscalização é essencial para que as novas obras com vistas à COP 30 sejam benéficas não só durante o evento, mas que tragam benefícios sociais posteriores, e sem o risco de danos ambientais futuros.

OBRAS

BIOECONOMIA



Também com vistas à COP 30, as obras do Espaço de Inovação em Bioeconomia, estrutura que faz parte do ecossistema do Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, devem ser aceleradas nos próximos dias, após a conclusão da restauração da estrutura metálica dos Armazéns 5 e 6 do Porto. Cada um deles tem uma área útil de dois mil metros quadrados, nos quais será possível instalar um mezanino com aproximadamente mil metros quadrados, deixando cada galpão com área de três mil metros quadrados, ou seja, com área total prevista para o Espaço de Inovação de aproximadamente seis mil metros quadrados. Essa área abrigará os quatros polos que vão compor o Parque: a Escola de Saberes da Floresta, o Centro de Turismo de Base Local, o Centro de Cultura Alimentar e o Centro da Sociobioeconomia do Pará. Os serviços desses setores serão oferecidos para empreendedores e negócios comunitários vinculados à bioeconomia.

EM POUCAS LINHAS

► O ex-juiz Raimundo Costa foi reeleito, por maioria dos votos, presidente da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade da Amazônia (Fetrama). A entidade, que é filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade (Contratuh), vem sendo conduzida por Costa há mais de dez anos e deve participar, ainda neste primeiro semestre, de um grande evento de trabalhadores e empresários do setor, em preparação à COP 30, que ocorrerá em Belém no próximo ano.



► O nome do advogado Adriano Mendes já está confirmado como o novo titular da Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos. A pasta, que é nova e foi criada no governo do prefeito Edmilson Rodrigues, está atualmente sob o comando do historiador Maike Joel Vieira da Silva, que deverá deixar o cargo para concorrer a uma vaga de vereador. No sábado, durante um evento de carnaval, a deputada estadual Lívia Duarte e o marido, Cláudio Puty, que também é secretário da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, se encontraram com Adriano e o parabenizaram pela futura nomeação.



► A Cosanpa criou uma força-tarefa com equipamentos e pessoal para reforçar a oferta de água nos principais pontos turísticos do Estado nesses dias de folia. A logística entre as equipes foi planejada para sanar rapidamente eventuais problemas técnicos que venham a prejudicar a oferta de água nas cidades com forte presença de turistas durante o carnaval.



► O silêncio da cidade de Belém, quase vazia nesses dias de carnaval, permite que, infelizmente, se ouça melhor o barulho das motocicletas. Com motores envenenados e escapamentos abertos, as motos em geral, até mesmo de alguns trabalhadores do comércio delivery, andam praticando barulho ensurdecedor, sem incômodos com fiscalizações do crime ambiental de poluição sonora.



► O grupo de carimbó Toró Açu, da comunidade quilombola do Abacatal, em Ananindeua, acaba de concluir um novo single, que terá lançamento no dia 23 deste mês. A primeira música de trabalho, chamada “Eu ontem saí pra pescar”, já está disponível nas principais plataformas de música da internet.

► A coluna deseja aos leitores uma ótima terça-feira de carnaval, e recomenda zero álcool aos que já pretendem dirigir de volta à capital!