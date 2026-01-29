Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputado é alvo de operação da PF para apurar desvios de emendas Pix para pagar show

De acordo com as investigações, o parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar shows musicais em setembro de 2024. A PF apura suspeitas de que houve desvios

Estadão Conteúdo
fonte

Deputado Eduardo Velloso (União-AC) (Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Velloso (União-AC) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 29, que apura suspeitas de desvios em emendas Pix para uma prefeitura do Acre.

Em nota, o deputado informou que "a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente".

Médico oftalmologista, Velloso, de 49 anos, nasceu em Rio Branco, no Acre, e entrou na política em 2022, quando se candidatou a deputado federal. Ele foi eleito com 16.786 votos.

O deputado chegou a assumir temporariamente uma cadeira no Senado Federal como primeiro suplente do senador Márcio Bittar, durante um período de licença do parlamentar.

Em dezembro de 2023, Velloso oficializou um pedido de afastamento do cargo por quatro meses. O deputado alegou problemas familiares para a decisão.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, o parlamentar destinou R$ 912 mil para a prefeitura de Sena Madureira contratar shows musicais em setembro de 2024. A PF apura suspeitas de que houve desvios de parte desses recursos.

Durante as buscas da Polícia Federal, foram apreendidos R$ 15 mil em espécie, três veículos de luxo, uma arma de fogo, além de celulares e computadores. A PF apura suspeitas dos crimes de fraude em licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Veja na íntegra o posicionamento de Velloso:

"O deputado federal Eduardo Velloso informa que tomou conhecimento, nesta quinta-feira, 29, da operação deflagrada pela Polícia Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), que apura a aplicação de recursos oriundos de emenda parlamentar destinada ao município de Sena Madureira.

O parlamentar esclarece que a destinação da emenda seguiu rigorosamente os trâmites legais previstos na legislação vigente. Após a transferência dos recursos ao município, a responsabilidade pela execução, contratação de serviços e fiscalização da aplicação do dinheiro público é exclusiva da gestão municipal, não cabendo ao deputado qualquer ingerência sobre esses procedimentos.

Eduardo Velloso reforça que sempre atuou com transparência, responsabilidade e respeito às instituições, e se coloca à inteira disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, confiante de que os fatos serão devidamente apurados e esclarecidos no curso da investigação.

O deputado reafirma sua convicção de que agiu dentro da legalidade e reitera seu compromisso com o uso correto dos recursos públicos, o fortalecimento do controle institucional e a plena colaboração com a Justiça."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EMENDAS PIX

DESVIOS

PF

OPERAÇÃO

DEPUTADO

ACRE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

cumprimento de pena

Dino reconhece erro do TJ e manda Estado indenizar homem com progressão de regime atrasada

Condenado a cinco anos de reclusão, o homem alegou que não obteve a progressão de regime no tempo correto em razão de erro no cálculo da execução penal

29.01.26 16h43

saúde

Lula passa por exames pré-operatórios para cirurgia de catarata que acontece nesta sexta-feira

Nesta tarde, o presidente segue rotina de trabalho na Granja do Torto

29.01.26 16h03

eleições 2026

Kassab diz que candidato do PSD será escolha 'política' e que eleitor é próximo do bolsonarismo

O presidente nacional do partido salientou que a escolha se dará por meio de um conjunto de fatores analisados. Ele admitiu não saber exatamente quais serão, mas será harmônica

29.01.26 15h53

eleições 2026

Bolsonaro faz elogios a Caiado e vê 'com bons olhos' candidatura ao Planalto, diz Tarcísio

Depois da visita, Tarcísio reforçou à imprensa que disputará a reeleição em São Paulo e apoiará o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato à Presidência

29.01.26 15h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda