Deputada Lívia Duarte cobra investigação de ameaça de morte na Alepa
Lívia disse ter recebido manifestações de solidariedade de parlamentares da Casa, mas destacou que não houve posicionamento público do governador nem da vice-governadora do Pará sobre o caso
Durante a primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em 2026, realizada nesta terça-feira (10), a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) cobrou do governo do Estado o empenho das autoridades na investigação de uma ameaça de morte que afirmou ter recebido na semana anterior. A mensagem teria sido enviada para o e-mail funcional da parlamentar.
Ao se pronunciar na tribuna, Lívia afirmou que a ausência de identificação do autor do crime preocupa e compromete a efetividade das investigações. “Se para uma deputada ameaçada em seu e-mail funcional não se descobre quem faz, não se descobre pra ninguém”, declarou.
A deputada disse ter recebido manifestações de solidariedade de parlamentares da Casa, mas destacou que não houve posicionamento público do governador nem da vice-governadora do Pará sobre o caso. Segundo ela, a ameaça se caracteriza como crime de ódio, com desdobramentos de assédio político e discriminação de gênero e raça.
Apesar da intimidação, a parlamentar afirmou que seguirá exercendo normalmente o mandato. “Não vou paralisar a minha atividade parlamentar para criminoso nenhum”, disse durante o discurso.
Lívia Duarte informou que registrou boletim de ocorrência e comunicou formalmente o caso às autoridades de Segurança Pública e à Presidência da Alepa. Nesta terça-feira, a deputada também formalizou a denúncia junto à Procuradoria da Mulher e à Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia.
Ao encerrar o pronunciamento, a deputada ressaltou a importância da presença de mulheres na política e defendeu que sua permanência no Parlamento contribua para ampliar a segurança e a representatividade institucional.
A reportagem solicitou posicionamento do Governo do Estado do Pará sobre a apuração da ameaça relatada pela deputada e aguarda retorno. O texto segue em atualização.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA