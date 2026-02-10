Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputada Lívia Duarte cobra investigação de ameaça de morte na Alepa

Lívia disse ter recebido manifestações de solidariedade de parlamentares da Casa, mas destacou que não houve posicionamento público do governador nem da vice-governadora do Pará sobre o caso

Gabi Gutierrez
fonte

A deputada fez o manifesto na sessão desta terça-feira, 10 (Foto: Ozéas Santos (AID/ALEPA))

Durante a primeira sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) em 2026, realizada nesta terça-feira (10), a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) cobrou do governo do Estado o empenho das autoridades na investigação de uma ameaça de morte que afirmou ter recebido na semana anterior. A mensagem teria sido enviada para o e-mail funcional da parlamentar.

Ao se pronunciar na tribuna, Lívia afirmou que a ausência de identificação do autor do crime preocupa e compromete a efetividade das investigações. “Se para uma deputada ameaçada em seu e-mail funcional não se descobre quem faz, não se descobre pra ninguém”, declarou.

A deputada disse ter recebido manifestações de solidariedade de parlamentares da Casa, mas destacou que não houve posicionamento público do governador nem da vice-governadora do Pará sobre o caso. Segundo ela, a ameaça se caracteriza como crime de ódio, com desdobramentos de assédio político e discriminação de gênero e raça.

Apesar da intimidação, a parlamentar afirmou que seguirá exercendo normalmente o mandato. “Não vou paralisar a minha atividade parlamentar para criminoso nenhum”, disse durante o discurso.

Lívia Duarte informou que registrou boletim de ocorrência e comunicou formalmente o caso às autoridades de Segurança Pública e à Presidência da Alepa. Nesta terça-feira, a deputada também formalizou a denúncia junto à Procuradoria da Mulher e à Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia.

Ao encerrar o pronunciamento, a deputada ressaltou a importância da presença de mulheres na política e defendeu que sua permanência no Parlamento contribua para ampliar a segurança e a representatividade institucional.

A reportagem solicitou posicionamento do Governo do Estado do Pará sobre a apuração da ameaça relatada pela deputada e aguarda retorno. O texto segue em atualização.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

livia duarte

deputa livia duarte

livia duarte ameaçada

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Justiça da Itália nega pedido de Zambelli para troca de juízes que vão analisar extradição

Os advogados de Zambelli podem recorrer da decisão

10.02.26 16h08

POLÍTICA

Lomanto Jr. é eleito presidente da CCJ da Câmara e conduzirá sessões sobre escala 6x1

Lomanto terá o papel de conduzir as sessões da CCJ para analisar a proposta de emenda à Constituição (PEC) de redução da jornada de trabalho

10.02.26 15h38

HABITAÇÃO

Minha Casa Minha Vida prevê contratação de 1 milhão de imóveis em 2026 e novo volume em 2027

Projeção foi anunciada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, durante um evento sobre infraestrutura realizado pelo BNDES

10.02.26 15h29

condenado e preso

Defesa de Bolsonaro deve fazer novo pedido de prisão domiciliar

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista arquitetada por ele e militares de alta patente

10.02.26 15h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda