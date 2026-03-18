Deputada do PL se pinta de preto e protesta contra mulheres trans no plenário da Alesp

A deputada estadual Fabiana Bolsonaro (PL) se maquiou durante discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta quarta-feira (18), em protesto em um protesto contra a escolha da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A fala foi interrompida pela deputada Monica Seixas (PSOL), que levantou questão de ordem e acusou Fabiana de transfobia, racismo e prática de blackface — quando uma pessoa branca pinta o rosto ou o corpo para simular uma pessoa negra. Monica também pediu a suspensão da sessão e da transmissão, além de censura por discurso de ódio.

Fabiana Bolsonaro foi eleita em 2026, e não tem parentesco com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela utiliza o sobrenome por identificação política e ideológica.