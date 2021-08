Deputada diz que se enganou ao votar contra o voto impresso na Câmara

A deputada federal Angela Amin (PP) e um petistas foram os únicos parlamentares da Santa Catarina a votou contra o voto impresso, matéria derrubada nessa terça-feira, 10, na Câmara dos Deputados. Mas ela afirma que votou contrariamente por engano e que não conseguiu corrigir o voto. As informações foram divulgadas pelo G1 Santa Catarina.

Angela Amin resolveu registrar o descontentamento com o que ela chama de falha no sistema de voto da câmara, protocolando, na manhã desta quarta-feira (11), uma declaração sobre o suposto erro no sistema da votação. Segundo a parlamentar, ela se equivocou ao votar contra a matéria, tentou retificar a posição, mas não conseguiu.

Votaram a favor do voto impresso 229 parlamentares, mas, como era uma proposta de emenda à Constituição (PEC), seriam necessários, no mínimo, 308 votos.

A deputada registrou em sua declaração que ainda tentou mudar o voto por pelo menos 20 minutos.

Como foi registrado o voto contra, Angela ficou ao lado do deputado Pedro Uczai (PT) como os únicos parlamentares catarinenses em oposição ao projeto.

"Durante pelo menos vinte minutos, tentei modificar meu voto, sem sucesso. O problema no sistema INFOLEG não ocorreu apenas comigo, muitos Deputados também relataram a dificuldade de registrar o voto e alguns ficaram sem votar", escreveu Angela na declaração.