Defesa de Roberto Jefferson deve denunciar Alexandre de Moraes à corte internacional

O ex-deputado federal Roberto Jefferson pretende denunciar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para a OEA (Organização dos Estados Americanos). As informações são do Portal UOL.

Segundo o advogado de Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Pereira da Costa, será a quarta denúncia ao órgão contra o magistrado. Na última sexta-feira (13), Moraes determinou a prisão de Jefferson por suspeita de envolvimento em milícia digital, após inquérito da Polícia Federal.

Roberto Jefferson está preso na zona oeste do Rio de Janeiro, em local destinado para presos com formação superior. Outros políticos, como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, lá estão.

