Filha de Roberto Jefferson cobra Bolsonaro nas redes: ‘o bonito não faz nada?’

A ex-deputada federal Cristhiane Brasil usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (13) para cobrar do presidente Jair Bolsonaro uma atitude com relação à prisão de seu pai, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson: “Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada?”.

LEIA MAIS:

- Ex-deputado Roberto Jefferson já está no presídio em Benfica

- PGR alega que é contra prisão por 'censura prévia à liberdade de expressão'

- Perfil no Twitter do ex-deputado Roberto Jefferson sai do ar

- Polícia Federal prende Roberto Jefferson, após decisão de Alexandre de Moraes, do STF

"O próximo será ele” E se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já”, disparou Cristhiane. "Cadê o acabou p****? Estão prendendo os conservadores e o bonito não faz nada? O próximo será ele! E se não for preso não vai poder sair nas ruas!"

A prisão do ex-deputado foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que apontou Jefferson como integrante do "núcleo político" de uma milícia digital que tem como objetivo "desestabilizar as instituições republicanas" e atentar contra a democracia.

Jefferson, que vem dando um tom cada vez mais agressivo aos seus discursos, é aliado de Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, e deseja trazê-lo para o PTB, como já deixou claro em vários momentos.

O ex-parlamentar foi preso em casa, na região serrana do Rio de Janeiro, e conduzido por agentes da Polícia Federal ao presídio de Benfica, na zona norte do município, após ter passado por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal.