Polícia Federal prende Roberto Jefferson, após decisão de Alexandre de Moraes, do STF

Após a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira, o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mandado é de prisão preventiva (que não tem prazo estipulado para acabar). Moraes também determinou bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em rede sociais e apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. As informações são do G1 Nacional.

A ordem pardiu dentro do chamado inquérito da mílicia digital, aberto em julho, que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia.

Nessa investigação, a PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado democrático de direito e que se articularia em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Outra suspeita é de que esse grupo tenha sido abastecido com verba pública.