Perfil no Twitter do ex-deputado Roberto Jefferson sai do ar

Pouco depois da prisão do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, na manhã desta sexta-feira (13), o perfil dele no Twitter saiu do ar.

Na conta que pertencia a ele "@BobJeffRoadKing", aparece a mensagem: "Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)". As informações são do G1 Nacional.

Pouco antes de ser preso, Jefferson usou o perfil para informar que policiais fizeram buscas em casas de parentes.

"A Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalhice", escreveu.

Ele foi preso nesta manhã pela Polícia Federal, que cumpriu um mandado de prisão preventiva (que não tem prazo estipulado para acabar), autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem de prisão está relacionada com o inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito que investiga atos antidemocráticos.