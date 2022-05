Defensores públicos lançam campanha "Onde há Defensoria, há Justiça e Cidadania"

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep) e a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Distrito Federal (Adep-df) lançaram, nesta quinta-feira (5), no pátio da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Campanha Nacional "Onde há Defensoria, há Justiça e Cidadania". Esta é a primeira ação presencial voltada para o grande público organizada pelas entidades, após a flexibilização da pandemia da covid-19. Defensores públicos paraenses participaram do evento, entre eles Marcus Vinicius Franco, presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Pará (Adpep).

De acordo com o representante da Adpep, o foco da campanha é o fortalecimento da Defensoria Pública, instituição responsável pelo atendimento jurídico da população mais vulnerável do país. “É importante mostrar o serviço desenvolvido pela Defensoria Pública e, também, demonstrar que podemos fazer muito mais se tivermos um orçamento compatível com as necessidades do órgão para atender a população e que esse orçamento seja compatível com o que recebem os outros órgãos da Justiça”, defende Marcus Vinícius Franco.

“Hoje, para cada real recebido pela Defensoria Pública, o Ministério Público recebe três reais e o Poder Judiciário recebe seis reais. Por outro lado, a constituição reza que onde há comarca, onde há juiz, deve haver um Defensor Público, mas, se forem mantidos esses números, a Defensoria Pública não tem como acompanhar o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então a campanha nacional deste ano ganha uma relevância extraordinária para a população mais carente do nosso estado, pois fortalecer a Defensoria Pública é fortalecer a cidadania e a justiça”, completa o presidente da Adpep.

A solenidade contou com a participação do chefe de gabinete da presidência da Câmara Legislativa do DF, Ricardo Alves; da presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), EstellaMaris Postal; do defensor público-geral do Distrito Federal, Celestino Chupel; da presidenta do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas do Brasil, Sirlene Assis; da deputada Érika Kokay (PT-DF); do deputado Valtenir Pereira (MDB-MT) e do representante dos movimentos sociais, Itamar Nunes, além de representantes das Associações Estaduais de todo o país, defensores(as) públicos(as) gerais, parlamentares, representantes da sociedade civil, movimentos sociais e população local.