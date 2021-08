Defensoria Pública do Pará inaugura Carreta de Direitos

A Defensoria Pública do Estado do Pará inaugurou na manhã deste domingo (29), na Praça da República, a Carreta de Direitos, um automóvel adaptado e equipado com 16 guichês para atendimento, antena de internet rural, gerador e plataforma móvel para cadeirantes.

A ideia é que a Carreta funcione como uma unidade móvel do órgão pelas cidades do interior do Pará.

Logo cedo a Praça da República já estava tomada de pessoas que aguardavam atendimento, feito em tendas erguidas pela organização do evento na esquina do Theatro da paz.

Todos os serviços da Carreta de Direitos estava disponíveis, entre eles a emissão primeira via do CPF, da carteira de identidade, o encaminhamento para a expedição da segunda via da Certidão de Nascimento, emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social e fotos 3×4 impressas na hora.

A professora Jéssica França aprovou a iniciativa. Ela rapidamente conseguiu emitir a carteira de identidade e logo em seguida entrou na fila para emitir o CPF.

"Me mandaram a programação pelo Instagram. Faz tempo que eu tentava ir nas campanhas que estava tendo mas só consegui agora. O atendimento fluiu bem e o pessoal é bem educado", disse.

Jéssica (esquerda) tirou dois documentos de uma vez na ação (Sidney Oliveira/O Liberal)

A Carreta de Direitos prestará também atendimento jurídico e deve ir aos municípios paraenses elaborar ações relacionadas a pedidos de divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade, guarda e alvará judicial.

O Defensor Público Geral, João Paulo Ledo, afirmou que a prioridade neste início será a região nordeste do Pará, mas que a Defensoria irá divulgar as programações previstas quando todas as datas estiverem confirmadas.

Por volta das 9h30, o governador Helder Barbalho (MDB) chegou ao local. Trajava a camisa verde e amarela da Seleção Brasileira de Futebol, em versão personalizada com o nome dele, e estava acompanhado da primeira dama, Daniela Barbalho.

Ele visitou as instalações da Carreta, testou a plataforma móvel para cadeirantes, observou as ações do programa Territórios pela Paz que ocorriam no local e parou para fotos, muitas delas, sendo a maioria selfies, inclusive com cachorros.

Governador rompe a fita de inauguração da Carreta, com ajuda da primeira-dama Daniela Barbalho e dos deputados estaduais Jaques Neves e Júnior Hage (Sidney Oliveira/O Liberal)

"A Defensoria é uma instituição fundamental para a cidadania e a justiça, no sentido de aproximar os direitos e a justiça dos cidadãos. Ela é determinante para uma sociedade melhor e mais justa. Esse investimento permite que o órgão possa chegar onde as pessoas estão, pois independente da distância devemos atender a todos e garantir que as comunidades, sejam rurais, urbanas, ribeirinhas, quilombolas ou indígenas, tenham assistência", afirmou.

Além do apoio do governo do estado, a Defensoria angariou recursos para a compra da Carreta, no valor de 750 mil reais, por meio de uma emenda parlamentar coletiva de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

Dois deputados prestigiaram o evento no domingo: Júnior Hage (PDT) e Jaques Neves (PSC).