Décimo dia de manifestação na Almirante Barroso é marcado por ‘buzinaço' de apoiadores

Nesta quarta-feira (9) completa o décimo dia que apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), realizam atos na Avenida Almirante Barroso, em Belém. Mesmo após as operações que desmontaram o acampamentos, manifestantes continuam ocupando a ciclofaixa da via e calçadas. A maior concentração de participantes foi registrada em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS), mas em uma quantidade inferior aos outros dias de manifestação.

Diferente da última terça-feira (8), em que observava-se tendas, barracas de camping e lonas por toda a parte - simbolizando a resistência em ceder ao fim dos atos -, na noite desta quarta-feira, não havia nenhum acampamento montado tomando o quarteirão inteiro da avenida. Em um espaço perto da passarela da Almirante, os participantes montaram um local para servir refrigerante, sopão, café e água totalmente de graça às pessoas que participam do ato.

A “novidade” foi a aquisição de dois banheiros químicos, um em cada canto esquerdo e direito, logo abaixo da passarela da Almirante Barroso. Assim, facilitando a locomoção de apoiadores que não precisavam se afastar para usar o banheiro.

Dois banheiros químicos foram colocados em baixo da passarela (Cristino Martins / O Liberal)

Ao som de músicas militares e Hino Nacional, os manifestantes gritavam palavras de ordem e questionavam o processo eleitoral, além de pedir por liberdade de expressão. Pessoas de todas as idades estavam presentes. Carros, motos e até caminhões - os quais os condutores são simpatizantes - buzinavam em apoio à manifestação.

Em conversa com a equipe do Grupo Liberal, um dos policiais do Comando de Missões Especiais (CME) explicou que o ato estava seguindo de forma pacífica e que os agentes apenas estariam acompanhando para fazer a segurança, e não iriam iniciar nenhuma intervenção caso não fosse necessário. A Cavalaria da Polícia Militar também estava presente fazendo a segurança dos manifestantes.

Sem rodovias federais interditadas

O último boletim divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre pontos com manifestação nas rodovias federais do Pará, data de terça-feira, 8, com o órgão federal informando, ainda pela manhã, que não havia mais rodovias federais interditadas no território paraense.