De volta ao Brasil, Lula ja passou 54 dias fora do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no início da manhã desta quinta-feira (21) no Brasil depois de passar cinco dias em Cuba e nos Estados Unidos, onde participou do encontro do G77 e da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), respectivamente.

O avião presidencial pousou às 9h12min, em Brasília (DF). Essa foi a 14ª viagem internacional de Lula desde que o petista tomou posse. O presidente já passou 54 dias fora do Brasil.

Lula ainda tem pelo menos duas viagens internacionais marcadas até o final do ano: Emirados Árabes e Alemanha.



G77

Lula embarcou em 15 de setembro para Havana (Cuba), para a cúpula de líderes do G77, com a participação da China como convidada. O encontro teve como objetivo discutir os desafios de desenvolvimento dos países do Sul Global. O Grupo dos 77 é a principal organização de países em desenvolvimento das ONU, e promove interesses compartilhados entre essas nações e exerce influência significativa na economia e nas relações de cooperação, desenvolvimento e multilateralismo.

O G77 tem origem na assinatura de uma declaração conjunta entre 77 países da Ásia, África e América Central e do Sul em Genebra, durante a 1ª sessão da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), em 1964. Atualmente, o grupo conta com 134 países, mas ainda mantém o nome “G77” por sua importância histórica. Em declaração depois da cúpula de 2023, os países do G77 pediram o fim imediato de medidas econômicas coercitivas e unilaterais, como o embargo dos Estados Unidos contra Cuba.Os países afirmaram que esse tipo de sanção prejudica o avanço econômico, social, científico e tecnológico nos países em desenvolvimento. A edição da cúpula deste ano foi realizada em Havana, capital cubana, e teve a China como país convidado.





ONU

Lula discursou na abertura da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O chefe do Executivo evitou condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Discursou sobre a necessidade de construir a paz, tratando todos os envolvidos no conflito de maneira respeitosa. O petista também voltou a falar sobre a necessidade de reformar a governança da Organização das Nações Unidas, com uma ampliação do número de integrantes do Conselho de Segurança —hoje composto apenas por EUA, Rússia, França, Reino Unido e China, todos com poder de veto



Além de participar da Assembleia, Lula realizou diversos encontros bilaterais. Entre eles, com os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.