D´Avila fala em ‘sepultamento’ da 3ª via essa semana: ‘vamos ver o que sobra para a gente conversar’

Pré-candidato do Novo à presidência da República, Felipe D’Avila, diz que essa semana será o "sepultamento" da chamada terceira via. As declarações foram feitas durante entrevista ao Grupo Liberal, nesta terça-feira (17), quanto ele comentava sobre a escolha do vice.

“Eu gostaria que fosse uma mulher, mas ainda há conversas com o partido. Vamos esperar o que vai acontecer com o que sobrar dessa terceira via aí. Essa semana é o sepultamento da terceira via, e vamos ver o que vai sobrar pra gente continuar conversando, porque nós queremos conversar com outros partidos, mas desde que seja uma conversa em torno de como o Brasil vai voltar a crescer e gerar emprego e renda”, declarou.