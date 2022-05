‘Fico muito triste em ver meu amigo apoiar o Lula’, diz Felipe D’Avila sobre Alckmin

O empresário e cientista político Felipe D’Avila, ex-tucano e pré-candidato do Novo nas eleições presidenciais de outubro, falou, durante entrevista ao Grupo Liberal, sobre a sua relação com Geraldo Alckmin, também ex-PSDB e que hoje está no PSB e é pré-candidato a vice na chapa de Lula (PT). Nas eleições presidenciais de 2018, D’Avila coordenou a campanha de Alckmin.

VEJA MAIS

“Fico muito triste em ver meu amigo apoiar o Lula. Afinal de contas, o Geraldo Alckmin, a vida inteira da sua trajetória política, defendeu as reformas modernizadoras do estado brasileiro, votou a favor da abertura econômica e dos programas de privatização, combateu a corrupção, e agora está dando aval ao governo que representa tudo isso, o governo que foi autor do maior escândalo de corrupção, que sabotou todas as reformas modernizadoras do estado e que continua a repetir que todas as reformas aprovadas ele quer revogar”, declarou.

Para ele, é preciso uma união em torno de um “Brasil moderno”, que gere emprego e renda à população. “E vejo que o Geraldo, ao ser o avalista de Lula, está na verdade se aliando ao atraso do Brasil, o verdadeiro atraso do processo do país”, completou.