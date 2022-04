Geraldo Alckmin grita no palanque para sindicalistas: ‘Viva Lula’

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) teve um primeiro teste ao lado do ex-presidente Lula, nesta quinta-feira (14), em um evento de sindicalistas. No palanque, fez discurso exaltado em defesa de Lula, a quem chamou de “o maior líder popular do País”. As informações são da Folha.

Em certo ponto do discurso, diante de dezenas de sindicalistas reunidos em São Paulo, Alckmin aumentou a voz para dizer que a “luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste País”. Em seguida, repetiu aos gritos: "Lula, Lula, viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil!"

Alckmin também prometeu estar ao lado das centrais nas eleições para "somar esforços" para derrotar o presidente Jair Bolsonaro em outubro.

Lula, se dirigindo à plateia e a Alckmin, disse que é "plenamente possível" que ele e Alckmin formem uma chapa “para reconquistar os direitos dos trabalhadores”.