Política

Política

Datafolha/SP: na corrida ao Senado, ministros de Lula pontuam melhor que candidatos da direita

Estadão Conteúdo

Nas eleições gerais de outubro deste ano, São Paulo terá duas vagas ao Senado Federal. Na corrida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lideram a disputa, indica nova pesquisa Datafolha. O levantamento também indica que os eventuais candidatos do campo progressista pontuam melhor do que os da direita. O levantamento foi feito antes de Haddad definir, nesta semana, que deixará a pasta da Fazenda para ser candidato ao Governo de São Paulo.

O instituto testou dois cenários. Com Haddad e sem Alckmin, o petista lidera com 30% das intenções de voto. Em seguida, aparecem outros ministros do governo Lula: Simone Tebet (MDB), com 25%, Márcio França (PSB), com 20%, Marina Silva (Rede), com 18%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 14%.

Dentre os pré-candidatos da direita, os mais bem posicionados são os deputados federais Guilherme Derrite (PP), com 14% e Ricardo Salles (Novo), com 13%, seguidos dos deputados federais Paulinho da Força (Solidariedade), com 10%, e Rosana Valle (PL) com 7% - a deputada tem o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

No outro cenário, sem Haddad, Alckmin lidera com 31%, seguido pelos ministros de Lula: Tebet, com 25%, Marina, com 21%, França, com 20%, e Boulos, com 15%. Depois aparecem Salles e Derrite, ambos com 13%, Paulinho da Força, com 9%, Rosana Valle, com 6%, e Gil Diniz, com 3%.

O levantamento foi realizado de 3 a 5 de março, com 1.608 entrevistas em todo o Estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE: BR-06798/2026 e SP-04136/2026.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

SP

SENADO

PESQUISA

DATAFOLHA
Política
