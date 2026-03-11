Datafolha/SP: na corrida ao Senado, ministros de Lula pontuam melhor que candidatos da direita

Nas eleições gerais de outubro deste ano, São Paulo terá duas vagas ao Senado Federal. Na corrida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) lideram a disputa, indica nova pesquisa Datafolha. O levantamento também indica que os eventuais candidatos do campo progressista pontuam melhor do que os da direita. O levantamento foi feito antes de Haddad definir, nesta semana, que deixará a pasta da Fazenda para ser candidato ao Governo de São Paulo.

O instituto testou dois cenários. Com Haddad e sem Alckmin, o petista lidera com 30% das intenções de voto. Em seguida, aparecem outros ministros do governo Lula: Simone Tebet (MDB), com 25%, Márcio França (PSB), com 20%, Marina Silva (Rede), com 18%, e Guilherme Boulos (PSOL), com 14%.

Dentre os pré-candidatos da direita, os mais bem posicionados são os deputados federais Guilherme Derrite (PP), com 14% e Ricardo Salles (Novo), com 13%, seguidos dos deputados federais Paulinho da Força (Solidariedade), com 10%, e Rosana Valle (PL) com 7% - a deputada tem o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

No outro cenário, sem Haddad, Alckmin lidera com 31%, seguido pelos ministros de Lula: Tebet, com 25%, Marina, com 21%, França, com 20%, e Boulos, com 15%. Depois aparecem Salles e Derrite, ambos com 13%, Paulinho da Força, com 9%, Rosana Valle, com 6%, e Gil Diniz, com 3%.

O levantamento foi realizado de 3 a 5 de março, com 1.608 entrevistas em todo o Estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE: BR-06798/2026 e SP-04136/2026.