Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPI do Crime Organizado aprova requerimentos que miram cunhado de Vorcaro e ex-dirigentes do BC

Estadão Conteúdo

A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira, 11, requerimentos que miram o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, e ex-funcionários do Banco Central acusados de terem ligação com o dono do Banco Master.

A comissão aprovou, em bloco, as quebras dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Zettel, a convocação de Bellini Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza, respectivamente o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária e o ex-diretor de Fiscalização do BC, e informações detalhadas sobre o processo administrativo que culminou na demissão dos dois.

Além disso, a CPI pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça o envio de dados presentes em investigações sobre o Banco Master, a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Luiz Philippi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário", assim como informações sobre o óbito dele. "Sicário" se matou poucas horas após ser preso pela Polícia Federal no último dia 4.

Zettel e Vorcaro foram presos nesse mesmo dia, em nova fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal.

Casado com Natalia Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor da igreja Lagoinha. Ele era o intermediário e coordenador de empresas de fachada de Vorcaro. Zettel era, inclusive, o responsável por repassar R$ 1 milhão por mês para Mourão coordenar e pagar as atividades e os integrantes da "Turma", grupo que atuava como uma espécie de milícia privada a serviço de Daniel Vorcaro.

Nas mensagens obtidas no celular de Vorcaro, há ordens do banqueiro para o "Sicário" providenciar a intimidação de funcionários e desafetos do grupo e também para "quebrar todos os dentes" do jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo.

O ex-diretor de Fiscalização do BC Paulo Sérgio Neves de Souza vendeu uma fazenda de café por R$ 3 milhões a um fundo de investimentos ligado a Zettel.

Neves de Souza é apontado pelas investigações do Banco Central e da PF como um "consultor informal" do Master dentro do órgão, e teria recebido recursos para ajudar Vorcaro a burlar a fiscalização.

Belline retardou o envio de documentos à Polícia Federal que serviriam para a deflagração da primeira prisão do dono do Banco Master.

Duas votações deixarão de ser apreciadas pela CPI neste momento e serão analisadas em outra oportunidade, após uma iniciativa da oposição ao governo Lula: a convocação de José Pedro Gonçalves Taques, ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, e a as quebras de sigilo bancário e fiscal do ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro (PL) João Roma (PL).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPI/CRIME ORGANIZADO

requerimentos

Vorcaro

BC

ex-dirigentes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

BRASIL

Zanin pede vista e suspende julgamento que pode tornar Silas Malafaia réu

A Primeira Turma do STF começou a julgar na última sexta-feira, 6, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o pastor

11.03.26 11h32

CPI do Crime Organizado aprova requerimentos que miram cunhado de Vorcaro e ex-dirigentes do BC

11.03.26 10h58

Datafolha/SP: na corrida ao Senado, ministros de Lula pontuam melhor que candidatos da direita

11.03.26 10h13

BRASIL

TSE pede vista em julgamento que já tem dois votos para cassar mandato de Cláudio Castro

Também são alvos o presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil-RJ), e o ex-vice-governador Thiago Pampolha (MDB)

11.03.26 8h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Oposição pede prisão de Moraes, e cresce pressão por ética no STF após mensagens com Vorcaro

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso

06.03.26 14h17

BRASIL

Morte de 'Sicário' de Vorcaro na prisão foi filmada sem pontos cegos, diz diretor da PF

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

05.03.26 10h13

ELEIÇÕES 2026

Deputado Dirceu Ten Caten é o nome do PT para ser vice de Hana Ghassan nas eleições 2026

Líder da bancada petista na Alepa, parlamentar afirma que diretório estadual deliberou oficialmente o nome dele para compor chapa com a vice-governadora e destaca atuação do mandato em defesa da juventude e no combate ao feminicídio

05.03.26 8h00

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda