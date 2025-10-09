Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS rejeita quebra de sigilo bancário de ex-chefe de gabinete de Alcolumbre

Estadão Conteúdo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) rejeitou nesta quinta-feira, 9, a quebra de sigilo bancário de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Atualmente, Boudens tem um cargo de confiança no Conselho de Estudos Políticos do Senado, com um salário de R$ 31,3 mil. O placar final terminou 17 a 13.

O autor do requerimento, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), citou investigações da Polícia Federal que identificaram que Boudens recebeu da empresa Arpar Administração R$ 3 milhões entre setembro de 2023 e fevereiro de 2024.

A companhia, por sua vez, ganhou R$ 50 milhões de firmas de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ainda de acordo com o requerimento do parlamentar, o administrador financeiro das empresas do "Careca do INSS", Milton Salvador, confirmou à CPMI ter transferido R$ 50 milhões à Arpar.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), líder do governo na CPMI, trabalhou para derrubar o requerimento. "Querem trazer para cá um debate que tem com o presidente da Casa, e não é o objeto dessa CPMI, resolvam esse problema com Davi lá no plenário do Senado", disse.

Ainda nesta quinta-feira, a CPMI também aprovou a quebra de sigilos de pessoas ligadas ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), ligado a José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Estão, entre eles, Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo, presidente da associação; Daugliesi Giacomasi de Souza, mulher de Milton; e João Batista Inocentini, ex-presidente do Sindnapi.

O Sindnapi foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal nesta quinta-feira.

A CPMI também aprovou a convocação de Danilo Trento. Ele teria recebido repasses do empresário Maurício Camisotti, dono do Grupo Total Health, apontado como possível beneficiário dos golpes nos aposentados.

O colegiado aprovou ainda uma nova convocação do advogado Eli Cohen, um dos primeiro a divulgar ao público o esquema fraudulento de descontos associativos a aposentados. Ele foi uma das primeiras testemunhas a participar da CPMI, em agosto.

O autor do requerimento, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), disse que durante a oitiva de Cohen que "observou-se inúmeras acusações e citações desconexas" e que há "controvérsias do advogado e as incertezas quanto às suas intenções".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPMI

SIGILO

QUEBRA

PAULO BOUDENS. REJEIÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPMI do INSS rejeita quebra de sigilo bancário de ex-chefe de gabinete de Alcolumbre

09.10.25 12h53

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Presidente da CPMI do INSS fala em 'movimento de blindagem' no STF

09.10.25 12h07

CPI do INSS: Dino concede habeas corpus para presidente do sindicato ligado a irmão de Lula

09.10.25 12h07

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

VEJA O VÍDEO!

Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Pedidos foram feitos durante a agenda do presidente no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2)

02.10.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda