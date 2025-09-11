Capa Jornal Amazônia
CPMI do INSS ouve ex-ministro José Carlos Oliveira nesta quinta-feira (11)

Ex-presidente do INSS será questionado sobre gestão no governo Bolsonaro e possíveis irregularidades.

Redação O Liberal

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) se reúne nesta quinta-feira (11) para ouvir o ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira, que também presidiu o órgão entre 2021 e 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Os parlamentares devem esclarecer a participação de Oliveira em ações investigadas no período em que esteve à frente do INSS, entre novembro de 2021 e março de 2022, além do período em que comandou a pasta da Previdência, de março a dezembro de 2022. O nome do ex-dirigente aparece ainda em requerimentos que solicitam informações sobre acessos a dependências públicas e possíveis movimentações financeiras consideradas suspeitas.

Comissão deve votar requerimentos

A sessão desta quinta-feira também deve ser marcada pela análise de uma série de pedidos apresentados ao colegiado. Segundo o Senado Federal, estão em pauta 406 requerimentos que tratam principalmente da investigação de entidades e pessoas físicas suspeitas de envolvimento em irregularidades.

.
