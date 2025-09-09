Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Bolsonaristas e lulistas discutem em sessão da CPMI do INSS

Estadão Conteúdo

Deputados apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro brigaram e trocaram provocações em sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nesta segunda-feira, 8, durante oitiva do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi.

A confusão começou após Lupi se recusar a responder perguntas do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). Governistas reclamaram, enquanto oposicionistas pediram para petistas calarem a boca, iniciando a confusão.

"Bolsonaro vai ser preso na sexta-feira, babaca", disse o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) ao líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). "Respeita o Bolsonaro", respondeu o parlamentar do PL.

Os dois prosseguiram discutindo, enquanto Correia seguiu mencionando sobre a prisão de Bolsonaro. O também bolsonaristas Maurício Marcon (Podemos-RS) se juntou à confusão e trocou provocações com o petista. Outros deputados e senadores ajudaram a apartar a briga.

Nesta segunda-feira, a CPI começou a ouvir Lupi. O ex-ministro disse que o INSS falhou ao não adotar "ação mais enérgica" diante de recomendações feitas por ele para coibir fraudes em descontos a aposentados.

"Sou um ser humano que vive do coração. Errar é humano. Eu posso ter errado várias vezes. Má-fé eu nunca tive. Acobertar desvios, nunca fiz na minha vida", afirmou Lupi.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

inss

fraudes

cpmi

Lupi

depoimento

discussão
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Pesquisa CNT: 49,6% acham justo Bolsonaro ser condenado; para 36,9%, seria injusto

09.09.25 8h03

JULGAMENTO DE BOLSONARO

Semana decisiva de Bolsonaro no STF: o que esperar sobre o julgamento da trama golpista

Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal começam a votar nesta terça-feira (9); julgamento pode levar à condenação ou absolvição de Bolsonaro e outros sete réus.

09.09.25 8h00

Presidente da CPMI do INSS diz que pode chamar novamente Lupi para depor

09.09.25 7h43

Bolsonaristas e lulistas discutem em sessão da CPMI do INSS

09.09.25 7h34

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda