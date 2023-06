CPMI do 8 de janeiro tem pedidos para ouvir Alexandre de Moraes e 8 ministro de Lula

Começam a ser votados nesta terça-feira (13), os requerimentos de convocação, convite e informação apresentados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos três poderes - Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto -, em Brasília, no dia 8 de janeiro deste ano. Mais de 800 requerimentos foram protocolados pelos congressistas, na comissão, sendo que 27 miram auxiliares da equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na lista de pedidos, está a convocação de 8 ministros do atual governo.

Veja os ministros com pedidos de convocação

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) - 10 pedidos

José Múcio (Defesa) - 6 pedidos

Marcos Antonio Amaro dos Santos (GSI) - 3 pedidos

Rui Costa (Casa Civil) - 3 pedidos

Alexandre Padilha (Reações Institucionais) - 2 pedidos

Jorge Messias (AGU) - 1 pedido

Márcio Macedo (Secretaria-geral da Presidência) - 1 pedido

Paulo Pimenta (Secom) - 1 pedido

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), que faz oposição ao governo no colegiado, também apresentou um requerimento pedido para que também seja chamado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator das ações relacionadas aos ataques do dia 8 de Janeiro.

Considerando os integrantes titulares CPMI tem maioria governista, que devem articular para transformar o requerimento de convocação em convite. A oposição deve argumentar que houve incompetência por parte do governo Lula no dia das invasões às sedes dos Poderes, sobretudo do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Os pedidos de convocação são de presença obrigatória, seja para testemunhas ou investigados. Já os de convite são de comparecimento opcional. Investigados pelos atos que são objetos da comissão têm o direito de ficar em silêncio.