CPI ouve nesta quarta-feira (6) presidente da ANS

A CPI da Pandemia deve ouvir nesta quarta-feira (6) o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebello Filho.

A convocação foi requerida pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e tem a ver com as denúncias de más práticas médicas pela operadora de saúde Prevent Senior. Antes de ser diretor-presidente da ANS, Rebello comandava a Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras. Ele foi também chefe de gabinete do Ministério da Saúde entre 2016 e 2018, na gestão do deputado Ricardo Barros (PP-PR), que é investigado pela CPI.