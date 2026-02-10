Capa Jornal Amazônia
CPI do Crime Organizado adia depoimentos de governadores para depois do carnaval

As sessões desta comissão e da CPI do INSS só voltarão a ser realizadas depois do Carnaval

Redação O Liberal com informações da AE

A CPI do Crime Organizado cancelou as oitivas dos governadores Raquel Lyra (Pernambuco) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro), que ocorreriam nesta terça (10) e quarta-feira (11), respectivamente. O adiamento se deu em razão do regime semipresencial no Senado.

As atividades da CPI do Crime Organizado e da CPI do INSS serão retomadas apenas após o carnaval, daqui a duas semanas.

A governadora Raquel Lyra apresentaria um panorama sobre o crime organizado no Brasil, acompanhada de sua equipe de segurança. O relator Alessandro Vieira (MDB-SE) destacou a importância das contribuições para o relatório final.

Ibaneis Rocha será Convocado

A equipe da governadora Raquel Lyra não respondeu à reportagem quando procurada para comentar o depoimento cancelado.

A comissão já acumula quatro cancelamentos consecutivos de sessões neste início de 2026. Na semana anterior, o governador Cláudio Castro e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também haviam cancelado suas presenças.

Cláudio Castro justificou a ausência por agenda internacional. Já Ibaneis Rocha indicou o secretário de segurança pública, Sandro Avelar, para representá-lo, mas Avelar também não compareceu. O número dois da pasta, Alexandre Patury, esteve presente.

Diante dos cancelamentos, o presidente da CPI, Fabiano Contarato (PT-ES), afirmou que irá convocar Ibaneis Rocha para depor perante a comissão.

A convocação oficial torna a presença do depoente obrigatória na CPI, sob pena de crime de responsabilidade, o que pode levar à abertura de pedido de impeachment.

Palavras-chave

Crime Organizado

CPI

depoimentos

governadores

adiamento
