Correção: PEC contra reeleição para presidente: Flávio Bolsonaro inicia coleta de assinaturas

Estadão Conteúdo

A nota publicada anteriormente continha um erro no título. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) coleta assinaturas para a PEC que acaba com reeleição para presidente, e não que acaba com o fim da reeleição para presidente. Segue texto corrigido.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, começou a coletar assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a reeleição para o cargo de presidente da República. Até o momento, o senador conseguiu 14 das 27 assinaturas necessárias para protocolar o projeto no Senado.

A vedação de reeleição também valeria para quem suceder ou substituir o presidente nos seis meses anteriores às eleições. A reeleição para governadores e prefeitos ficaria mantida, tal como é hoje.

Flávio argumenta que a possibilidade de reeleição consecutiva para presidente "enfraquece a independência decisória do governante": "Há um estado permanente de eleição, no qual a governabilidade se confunde com a viabilidade eleitoral", justificou.

Eis a lista de signatários até o momento:

1 - Flávio Bolsonaro (PL-RJ) 2 - Magno Malta (PL-ES) 3 - Wellington Fagundes (PL-MT) 4 - Styvenson Valentim (PSDB-RN) 5 - Wilder Morais (PL-GO) 6 - Jaime Bagattoli (PL-RO) 7 - Carlos Portinho (PL-RJ) 8 - Margareth Buzetti (PP-MT) 9 - Izalci Lucas (PL-DF) 10 - Cleitinho (Republicanos-MG) 11 - Tereza Cristina (PP-MS) 12 - Ciro Nogueira (PP-PI) 13 - Marcos Rogério (PL-RO) 14 - Marcio Bittar (PL-AC)

Defende PEC depois de reunião

Mais cedo, Flávio defendeu a PEC após se reunir com deputados e senadores do PL. "Escolhi apresentar uma proposta de emenda à Constituição para confirmar aquilo que eu já havia dito: que o presidente da República deve ter apenas um mandato", declarou. "Estou fazendo um gesto público, um projeto de emenda à Constituição pelo fim da reeleição para a Presidência da República."

O senador também disse ter pedido maior engajamento da bancada do PL para fortalecer a atuação da legenda no Congresso e nos Estados. Segundo ele, o grupo está "consciente" do objetivo de "resgatar o Brasil" e deve atuar para levar adiante "as bandeiras e a nossa verdade".

ELEIÇÕES 2026/PRESIDENTE/FLÁVIO BOLSONARO/COLETA/ASSINATURAS/PEC/FIM DA REELEIÇÃO
Política
